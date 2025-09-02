Oroi integra a VRPharma, especializada en realidad virtual, para amplificar su impacto en el sector hospitalario

El grupo donostiarra Oroi, especializado en soluciones de realidad virtual para el bienestar, ha adquirido la compañía, también donostiarra, VRPharma, centrada en soluciones de realidad virtual clínicamente validadas para el cuidado de las personas en el entorno hospitalario. Una operación que se enmarca dentro de los planes de crecimiento del grupo, que apuesta por combinar "la expansión orgánica" con integraciones "estratégicas" para "fortalecer" su "liderazgo en el ámbito sociosanitario". Asimismo, esta fusión representa un paso natural y estratégico en la evolución de VRPharma.

Mediante esta operación, Grupo Oroi mantiene su apuesta por el sector sanitario, ampliando su presencia en hospitales y centros clínicosa través del desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica. "Con VRPharma reforzamos nuestro compromiso con un sector sanitario que demanda soluciones seguras y eficaces, manteniendo e impulsando estudios clínicos que respaldan estas tecnologías", según destaca Iñaki Aramburu, codirector general de Oroi.

Por su parte, la fundadora de VRPharma, Mireia Cigarrán, ha trasladado su confianza en que "esta nueva etapa aportará más valor a profesionales y pacientes, manteniendo siempre la esencia con la que nació VRPharma".

Desde sus inicios, Oroi tiene como propósito "mejorar el bienestar de las personas durante procedimientos médicos con una herramienta eficaz, humana y sostenible", y espera que junto a VRPharma pueda amplificar ese impacto, "complementando fortalezas y acelerando la adopción de la realidad virtual en nuevos contextos de salud".