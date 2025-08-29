Sorli amplía su red de gimnasios en Barcelona y prevé dos nuevas aperturas

El grupo catalán Sorli inaugurará un nuevo centro deportivo en Barcelona. El espacio Sorlisport Bellaterra abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre tras una inversión de 7,5 millones de euros destinada a la compra y adecuación del complejo, que cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados.

La apertura forma parte del plan de expansión de Sorlisport, que ya suma 20 millones de euros de inversión acumulada en equipamientos deportivos en los últimos tres años. El nuevo gimnasio generará 16 puestos de trabajo (11 directos y 5 indirectos).

"Sorlisport Bellaterra ha sido concebido como un centro integral de actividad física, salud y conexión social. Contará con sala de fitness con equipamiento de última generación, actividades dirigidas, cycling, yoga, entrenamientos personales, nutrición, fisioterapia, estética, espacio de bienestar y spa, pistas de pádel y pickleball, así como un amplio aparcamiento para todos los socios y socias", ha explicado el grupo en un comunicado.

Próximamente, hay previstas nuevas aperturas en Can Mates (Sant Cugat del Vallès) y Bigues i Riells. Actualmente, Sorlisport cuenta con seis centros, al que se sumará ahora el de Bellaterra.

Facturación del grupo

En 2024, el grupo Sorli facturó casi 285 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior. La empresa, que tiene 106 súpers repartidos por el territorio catalán, impulsó en un 6% la línea de negocio de supermercados, mientras que la facturación del canal online avanzó un 28,13%. La cadena no dio cifras de beneficios para 2024.

Más allá de los establecimientos de alimentación, Sorli también opera otros negocios. Al cierre del año pasado, contaba con 16 cafeterías, varios centros deportivos, tres gasolineras, dos restaurantes y un centro comercial exclusivo con un hotel de cuatro estrellas en Vilassar de Dalt (Barcelona).