AbbVie invertirá 166,2 millones para ampliar su planta en Chicago

Los detalles del proyecto de AbbVie para reforzar su producción en Estados Unidos comienzan a salir a la luz. Y es que la farmacéutica ha anunciado una inversión de 166,2 millones de euros para expandir sus instalaciones en el norte de Chicago (Illinois) con una nueva planta para producir principios activos

La compañía ha indicado que la construcción de la nueva instalación empezará el próximo otoño. Además, prevé que esté "completamente" operativa en 2027. Cabe mencionar que el laboratorio tiene allí su sede global, donde se ubica su centro de investigación y desarrollo, así como sus equipos de operaciones y comerciales.

"La nueva planta de API en el norte de Chicago ampliará la capacidad de síntesis química de AbbVie en Estados Unidos, impulsando la producción nacional de medicamentos actuales y de próxima generación para neurociencia, inmunología y oncología", explica el laboratorio.

El desembolso en la nueva planta forma parte del plan de inversión de 10.000 millones de dólares (8.534 millones de euros) en Estados Unidos hasta 2035 que anunció AbbVie el pasado abril ante la amenaza de los aranceles de Donald Trump. Cabe mencionar que otras farmacéuticas como Lilly, Roche o AstraZeneca también se han comprometido a hacer inversiones en el país norteamericano.

Entonces la compañía anunció su intención de construir cuatro nuevas instalación, pero no reveló su ubicación. "Durante la próxima década, AbbVie ampliará la producción de principios activos, fármacos, péptidos y dispositivos médicos en EEUU para impulsar futuros avances médicos", afirmó el director ejecutivo del laboratorio, Robert Michael.

En la actualidad, AbbVie tiene una red de 11 fábricas en el país norteamericano. Además, cuenta con una plantilla de más de 6.000 personas y se espera que la nueva expansión aumente esta cifra, aunque la cantidad no ha sido revelada.