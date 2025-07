El psicólogo Fernando Azor advierte a las personas que hayan tomado Lorazepam o Alprazolam para la ansiedad: "Tienes que saber un par de cosas"

El psicólogo Fernando Azor ha lanzado un importante mensaje a aquellas personas que hayan tomado alguna vez Lorazepam o Alprazolam para tratar crisis de ansiedad: "Tienes que saber un par de cosas sobre las crisis de ansiedad, sobre los subidones de los niveles de alerta y preocupación, para que lo puedas gestionar, además de utilizar la ayuda de un fármaco como estos".

El psicólogo explica que estos fármacos reducen de forma significativa los niveles de alerta, preocupación y angustia: "Lo que pasa es que las personas que tienen crisis de ansiedad normalmente lo que hacen es no haber generado una capacidad para haber conseguido afrontar esos síntomas físicos que produce la ansiedad".

Así, informa que esos síntomas asociados a la ansiedad (sensación de tener el corazón acelerado, visión borrosa, dificultad para concentrarse, etcétera), pese a ser molestos, no son necesariamente malos, sino que es una reacción natural ante una sensación de amenaza, tanto objetiva, como subjetiva.

Con sus palabras, Fernando Azor trata de explicar que no siempre está mal sentir estos síntomas, y que al recurrir frecuentemente a estos fármacos, tendemos a evitarlos de forma rápida: "Eso sería como decir que la sensación de tener hambre está mal. A veces puede ser muy intensa e incluso desagradable, pero en sí misma no es mala".

Por lo tanto, para evitar desarrollar una dependencia a los fármacos cada vez que se sientan los síntomas de la ansiedad, recomienda trazar "algún tipo de estrategia para poder hacerle frente", generalmente con ayuda de un profesional.

"En una psicoterapia, por ejemplo, lo que se va a hacer es entrenar a la persona en habilidades, en experiencias, que le lleven precisamente a que esa sensación de angustia, de bloqueo o de malestar no se perciba de una manera tan desagradable. No solo desde la razón, sino desde tareas que una vez experimentadas le demuestren a la persona que no es necesario reducir tan rápidamente (...) y ayudaría a que la sensación de angustia y nerviosismo se fuera moderando hasta llegar a un momento en el que desapareciera".

