Javier López-Belmonte (Rovi): "Invertiremos 120 millones en 2025 y 2026 en España y quizás recompraremos más acciones"

Rovi tiene la intención de continuar fortaleciendo su negocio de fabricación para terceros, sin dejar de lado el desarrollo del resto de sus áreas de actividad. Con este objetivo, la compañía prevé destinar en torno a 60 millones de euros a inversiones en España durante el presente ejercicio, y contempla una cifra similar para el próximo año. En total, alrededor de 120 millones. Así lo señaló Javier López-Belmonte, vicepresidente y director financiero de Rovi, en una entrevista concedida a elEconomista.es tras la celebración de la Junta General de Accionistas.

Rovi ha aprobado un dividendo por 48 millones, con cargo a las cuentas de 2024. ¿Va a aumentar en 2025?

Uno de los hitos de la junta ha sido aprobar este dividendo. Nos gusta tener una política de remuneración más o menos fija porque así el accionista sabe un poco a qué atenerse. En este caso, ha sido el 35% del beneficio. El 65% restante lo usamos para financiar orgánicamente el crecimiento de Rovi. También, cuando tenemos recursos ociosos, nos gusta retribuir a los inversores con recompra de acciones. Este mecanismo lo hemos utilizado en los dos o tres últimos años y hemos alcanzado un total de 300 millones. Si en el futuro vemos que la compañía genera capital y no tenemos necesidad de usarlo para operaciones corporativas o inversiones, quizás utilizaremos la recompra de acciones para aumentar la remuneración de los accionistas más que lo que puede ser incrementar el dividendo puro normal.

¿Hay inversiones previstas en España o fuera del país?

Este año y el que viene seguiremos con desembolsos potentes. Serán fundamentalmente en España y a nivel industrial. Se dirigirán a nuevas líneas de fabricación en el área de fabricación a terceros (CDMO) y a sus diferentes partes (producción, llenado, empaquetado y ensamblado de inyectables). También invertiremos en nuestro proyecto de ISM, una tecnología propia de liberación prolongada de fármacos. Además, en Huesca estamos construyendo una planta junto a la joint venture Glicopepton Biotech. Este año esperamos invertir alrededor de 60 millones y una cifra también similar para 2026.

"Esperamos incrementar nuestro negocio con sus recientes y futuras aprobaciones"

En el Día del Inversor y tras descarta su venta, Rovi afirmó que su CDMO ingresará 700 millones en 2030. Para alcanzarlos, ¿qué medidas van a llevar a cabo?

Vamos a seguir invirtiendo a nivel industrial. También ayudará la serie de contratos que estamos firmando y las conversaciones que estamos teniendo con nuevos posibles clientes. En la actualidad, tenemos más de 30 internacionales y la idea es seguir fomentando el negocio con esas compañías a la vez que añadimos nuevos clientes y servicios.

¿Cuántos contratos con nuevos clientes van a firmar este año?

Todos los años firmamos una serie de acuerdos. Tenemos un pipeline enorme, por así decirlo, de nuevos potenciales clientes. Desde la pandemia, esta farmacéutica se ha convertido en un líder internacional en el negocio de fabricación a terceros. Asimismo, me gustaría destacar el pacto que anunciamos el año pasado para la producción de jeringas precargadas porque es muy significativo. Con este pacto, en 2027 tendremos unos ingresos ya asegurados de entre 80 a 180 millones adicionales.

"Contamos con un pipeline enorme de nuevos potenciales clientes para el CDMO"

¿Con qué compañía firmaron ese acuerdo?

Es una gran empresa farmacéutica mundial. Sin embargo, este tipo de compañías son muy restrictivas y no me permiten decirlo.

CSL Seqirus, uno de sus clientes, ganó el megacontrato de la gripe. ¿Rovi va a participar en la fabricación de estas vacunas?

No puedo dar mucha información de mis clientes de fabricación a terceros, pero sí te puedo confirmar que trabajamos para Seqirus desde hace muchos años. No solo le fabricamos para España, sino para un montón de países. Además, somos uno de sus principales productores.

Los analistas de mercado afirmaron que los aranceles de Donald Trump afectarían a su negocio por su acuerdo con Moderna. ¿Cuál es la opinión de la compañía?

Moderna ha sido un gran socio estratégico para nosotros. Ellos y nosotros nos hemos beneficiado de una transferencia de inversiones. Es verdad que la situación de Moderna desde que ha terminado la pandemia ha empeorado. No obstante, creo que con la autorización de los nuevos productos que ha tenido recientemente y obtendrá en los siguientes ejercicios, nuestro negocio con ellos puede incrementarse. Asimismo, es fuera del acuerdo con Moderna tenemos esperanzas de crecer sustancialmente. Asimismo, en 2025 los ingresos provenientes de la estadounidense disminuirán porque la vacuna del Covid-19 está disminuyendo.

¿Solo estarán afectados por las ventas de la vacuna o también por los aranceles de Trump?

Hay mucho ruido en el mercado global, no solamente en el farmacéutico, con todas las políticas de Trump. Pero no tenemos conocimiento de que vaya a ocurrir. Para mí es prematuro pensar que por estas conversaciones del presidente de Estados Unidos nuestro negocio se vea impactado. Tenemos prácticamente hechas las previsiones para 2025 y no veo que haya un impacto por sus políticas.

"Tenemos hechas las previsiones de 2025 y no hay ningún impacto de las tarifas de Trump"

En 2024 Rovi consiguió la aprobación en EEUU de Risvan. Sin embargo, al final decidió no comercializarlo. ¿Han cambiado de idea?

No. Tras la aprobación, hicimos un análisis sobre el potencial de riesgo, beneficio y oportunidades para la compañía. Además, analizamos las distintas alternativas que teníamos: comercializarlo nosotros o buscar un socio en suelo americano. Al final, decidimos que la venta de Risvan podía tener más riesgo que beneficio y decidimos no lanzarlo a pesar de que teníamos ofertas de posibles partners. Considerábamos que era mejor para la compañía invertir en otras áreas geográficas que no lanzar Risvan en Estados Unidos.

Por último, Rovi tiene una deuda de 108,4 millones. ¿Qué medidas están llevando a cabo para reducirla?

Una de las fortalezas de Rovi es que tiene un balance muy sólido. Contamos con deuda, pero es reducida. De hecho, al cierre del primer trimestre estaba por debajo de una vez el ebitda. Además, los bancos están ofreciéndonos incrementar todas las líneas de crédito continuamente y en condiciones muy ventajosas para la compañía. Por tanto, si hay que renovar algún préstamo lo haremos en condiciones económicas mejores.