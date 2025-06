SeokHoon Kang (Celltrion): "Nuestro plan es tener una cartera de más de una veintena de fármacos antes de 2030"

La surcoreana Celltrion desembarca en España con una filial. Aunque su núcleo es el desarrollo de biosimilares, también investiga nuevas terapias y tiene un área de fabricación para terceros. Planea haber lanzado 22 fármacos en el mercado antes de 2030, según apunta su director general en España y Portugal, SeokHoon Kang, a elEconomista.es.

¿Cuál es el plan estratégico de Celltrion en España?

Celltrion ha cambiado su estrategia comercial de ventas indirectas e directas en Europa y ha ido ampliando sus filiales en el Viejo Continente. Hasta ahora, en España contábamos con un distribuidor local, Kern Pharma, que ha colocado nuestros biosimilares desde 2013. Este país es uno de los más avanzados de Europa y, como somos los desarrolladores y fabricantes de nuestros propios biosimilares, queríamos representar a Celltrion en España directamente. También queremos ser parte de la contribución en términos de ahorro de costes del Sistema Nacional de Salud y ampliar el acceso de productos biológicos a los pacientes en este país.

¿Cuáles son sus previsiones de ingresos para España en 2025?

Este año nos estamos centrando en construir la filial. El crecimiento es importante en términos económicos, pero más que eso, en este momento queremos centrarnos en nuestra estabilización y en una mayor implicación e interacción con las partes interesadas pertinentes, junto con el SNS. En España todavía no hay unas previsiones de ingresos estipuladas. Iniciamos el proyecto este año y el despliegue será en 2026. El año que viene tendremos unas estimaciones fijas.

¿Qué inversiones llevará a cabo Celltrion en España?

La inversión ha comenzando construyendo nuestro negocio en España. Ahora, estamos en la fase de planificación y centrándonos en apoyar la comercialización de nuestra cartera en España. En el futuro, haremos inversiones basándonos en el compromiso, la necesidad de cualquier tipo de demandas o solicitudes procedentes del mercado que vayamos previendo.

¿Qué diferencias hay entre el mercado español y el de Corea del Sur?

La principal diferencia es el sistema. España es un sistema público, mientras que en Corea hay uno de copago en el que el paciente también tiene que asumir una parte del gasto. Aparte de esto, ambos países tienen un sistema bastante avanzado de subsidiar para que los ciudadanos se beneficien de cualquier tipo de medicamento que se les recete.

¿Dónde fabrican los medicamentos?

Tenemos dos principales procesos de fabricación. El primero tiene que ver con el principio activo. Este se produce en Corea del Sur. Allí también se produce la mayor parte del medicamento. No obstante, tenemos varios socios en Europa.

¿Quiénes son sus socios?

Tenemos en Bélgica, Alemania y Hungría que nos ayudan en lo que respecta al llenado y acabado, así como al etiquetado y envasado. En España contamos con un proveedor de calidad en Barcelona (Cataluña) que se encarga de esa función.

¿Distribuyen los medicamentos ustedes mismos o con un 'partner'?

En España, dentro de la cartera de Celltrion, Kern Pharma –nuestro socio desde 2014– actualmente distribuye cuatro de nuestros medicamentos, dirigidos a enfermedades urológicas: Remsima (la molécula es infliximab), Yuflyma (adalimumab) y Stechima (ustekinumab), entre ellos. Desde mayo, Celltrion distribuye sus productos oncológicos –antes lo hacía Kern Pharm– que son un biosimilar de rituximab, otro de trastuzumab y otro de bevacizumab.

¿Qué medicamentos van a aterrizar en España?

Los próximos productos que comercializaremos, en términos de áreas terapéuticas, no solo serán oncológicos o inmunológicos, sino que también irán dirigidos a la alergia, área respiratoria, osteoporosis, oftalmología, etcétera. Nuestro plan es haber lanzado en el mercado 22 productos antes de 2030. Después la idea es evaluar que productos aterrizarán en España. De hecho, durante este mes vamos a empezar con la comercialización de un nuevo biosimilar, Avtozma (tocilizumab). También el futuro lanzaremos el biológico genérico de omalizumab.

¿Van a firmar más acuerdos este año o el siguiente en el país?

En mi opinión no porque tenemos la intención de construir nuestra red en España. Por ejemplo, en Portugal, en febrero de 2024, creamos nuestra entidad local en Lisboa. Allí nuestro equipo está distribuyendo toda la cartera de Celtrion.

¿Tienen pensado abrir una fábrica en España?

Aunque me gustaría hacerlo, no puedo comprometerme a ello. Creo que dependerá de los futuros planes y de cómo vayan las cosas en el futuro. Pero, en representación de la empresa, no puedo afirmar que vaya a haber una inversión para una planta de fabricación en España o no.

Además, están incrementando su plantilla, ¿cuántos trabajadores tendrá Celltrion en el país a finales de este año?

En este momento, el número de empleados ronda los 20 o 21. Pero en el futuro, en función de la comercialización de los nuevos productos, podría haber contrataciones adicionales, pero las cifras aún no se han determinado a día de hoy.