El método FAST para detectar un ictus en minutos: los 4 pasos clave para actuar antes de que sea tarde

Se conoce como ictus o accidente cerebrovascular (ACV) cuando el flujo sanguíneo en el cerebro se interrumpe, generalmente debido a una obstrucción en una arteria. Por otro lado, el flujo sanguíneo también se puede ver interrumpido mediante un derrame cerebral: sea como sea, existen algunas técnicas para detectar esta interrupción del flujo rápidamente, impidiendo así secuelas graves e incluso la muerte, puesto que cuanto más rápido se actúe, menores serán los riesgos (dado que la falta de flujo conlleva a la muerte de las neuronas en apenas unos instantes).

Es muy probable que en algún momento nos encontremos con alguien que está sufriendo un ictus, es por ello que resulta esencial conocer el método FAST, que nos permitirá identificar rápidamente la situación y poder avisar a los equipos de emergencia.

La realidad es que dependiendo de dónde se de la ausencia de flujo (es decir, en qué parte del cerebro), la sintomatología puede cambiar, sin embargo, hay elementos comunes que podremos recordar mediante las iniciales FAST:

F (Face): La cara

Una asimetría o dificultad para controlar un lado de la cara es un síntoma claro y evidente de los accidentes cerebrovasculares.

A (Arms): Brazos e incluso piernas

Si la persona no puede mover los dos brazos por igual, sino que uno parece más débil o con menor control que el otro, podemos sospechar. Lo mismo pasa con las piernas.

S (Speech): Habla

Si la persona no puede hablar con normalidad o no se le entiende, es una señal de alerta clara. Lo mismo sucede si no te entiende a ti cuando le hablas (este síntoma no siempre se manifiesta, ya que depende de la región afectada).

T (Time): Tiempo

Por último, pero no por ello menos importante, es el tiempo. Si identificas alguno de estos síntomas corre a un centro hospitalario o llama rápidamente a emergencias, ya que ellos activarán el protocolo correspondiente para el caso.

Estos simples pasos pueden cambiar la vida de la persona que está sufriendo el ictus, puesto que determinará si las secuelas son permanentes y limitantes, o si por el contrario, la recuperación será favorable y la persona podrá retomar la normalidad.