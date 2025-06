Ti-Medi desembarcará en Italia y Marruecos a final de año para crecer con nuevas farmacias

Ti-Medi continúa dando pasos hacia adelante. La firma barcelonesa, dedicada a la fabricación y distribución de soluciones tecnológicas para la gestión del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), está abriendo mercados y prepara su desembarco en Italia y Marruecos para final de año. En el mercado árabe operará junto con un socio local.

La compañía está poniendo toda la carne en el asador en su apuesta por el equipo de desarrollo de software con una inversión anual que ronda el medio millón de euros. En 2024, Ti-Medi facturó casi 16 millones de euros y este ejercicio prevé crecer hasta los 18 millones, avanza Rafa Tibau, director de Estrategia & Tecnología de la empresa, en conversación con elEconomista.es.

La sociedad catalana, partner oficial la coreana Hanmi-JVM (más de 15.000 equipos de suministro de medicamentos instalados a nivel mundial y más de 100 patentes), empezó a vender su propio sistema en farmacias en 2014, pero el contexto no se lo puso nada fácil. El sistema SPD requiere una alta inversión y era desconocido por entonces, por lo que puso en marcha un modelo de alquiler y firmó una alianza con Mylan. Poco a poco fue sumando farmacias y tras la pandemia lanzó un servicio integral con un modelo de suscripción 100% digital. Actualmente, más de 1.500 farmacias y centros sociosanitarios trabajan con el sistema de Ti-Medi. El año pasado compró JVM France para su entrada en el país galo.

De este modo, allí la estrategia de crecimiento fue por la vía inorgánica y directamente se hizo con una filial entera ya con una red de clientes establecida. Tibau no cierra la puerta a nuevas operaciones, aunque de momento no hay nada sobre la mesa. Sin embargo, sí descarta la posible entrada de un socio que aporte financiación. "No contemplamos la opción de abrir la entrada a socios. Somos una empresa familiar, muy ágil, muy flexible en la toma de decisiones y que nos ha permitido ir muy rápido en la toma de decisiones. A no ser que haya una oportunidad muy grande que justifique esa entrada, a día de hoy no la planteamos", apunta el directivo.

Por su parte, dentro de su plan de crecimiento, Ti-Medi afronta una nueva etapa que espera que le traiga muchas alegrías. Ha empezado a comercializar recientemente en España Savioo Home, el primer robot dispensador de medicamentos de uso doméstico. Ti-Medi ha creado una plataforma de comercio electrónico en la que el cliente introduce su código postal para recogerlo en una de las farmacias que trabaja con la empresa y cuenta con la tecnología para preparar los medicamentos del paciente -no todas la tienen-. Al final de curso también lo pondrán a la venta en Francia y Portugal. El modelo es bajo suscripción y avisa a los pacientes de cuando les toca tomar la medicación -si no lo hacen salta un aviso a su familiar o cuidador-.