"Te vas a resfriar": un experto farmacéutico aclara qué es lo que pasa si te vas a dormir dormir con el pelo mojado

¿Quién no ha escuchado alguna vez la típica frase que dicen todas las abuelas o madres sobre irse a dormir con el pelo mojado? "Te vas a resfriar", decían con preocupación al ver a alguien con el pelo aún húmedo tras la ducha nocturna, recomendando secarlo bien antes de meterse en la cama y dormir.

Ante estas frases popularmente repetidas desde que somos pequeños, es muy normal, ya de adulto, preguntarse si realmente es cierto o no que es malo irse a dormir con el pelo mojado, ya sea por la posibilidad de resfriados o por otros motivos de salud.

¿Te pones malo si te duermes con el pelo mojado?

Es por ello que Álvaro Fernández, el famoso farmacéutico conocido por sus vídeos en las redes sociales, ha dedicado una de sus publicaciones a comentar si es un mito o no el hecho de que dormir con el pelo mojado es malo para la salud. "¿Qué tiene esto de verdad? Lo vamos a analizar", dice el experto en su cuenta de TikTok.

"El frío puede favorecer la expansión y la proliferación de los virus"

"¿Te vas a poner malo? No, porque lo que resfría son los virus del resfriado y les da igual que tengas frío o el pelo mojado", explica el farmacéutico, aunque matiza que sí que es cierto que "el frío puede favorecer la expansión y la proliferación de los virus y que, en determinadas circunstancias, puede hacer que bajen tus defensas y que eso favorezca la infección", matiza. "De cualquier manera, lo que resfría siguen siendo los virus. Si no hay virus, no hay resfriado. El frío por si solo no resfría", dice contundente en la misma publicación.

¿Es más probable que se caiga el pelo?

Por otro lado, también habla del mito y el conocido dicho popular de que si uno se va a dormir con el pelo mojado es más probable que se le caiga el pelo: "No deja de ser eso, un mito. No es cierto", dice respecto a este otro problema capilar relacionado con el hecho de ir a dormir con el pelo mojado.

"Lo que sí que es cierto es que, si te vas a dormir con el pelo mojado, este se vuelve más frágil y débil. Además, favoreces la proliferación de bacterias, hongos y la aparición de caspa... y dejas la almohada mojada", añade. De este modo, "es mejor que te lo seques", concluye Fernández.