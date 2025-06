Una Guía de Salud Mental para docentes para gestionar el impacto emocional creciente en las aulas

Viatris ha presentado públicamente una Guía de Salud Mental de autoayuda para docentes, una herramienta práctica destinada a apoyar al profesorado ante los crecientes desafíos emocionales que experimentan en las aulas. La iniciativa fue presentada en un acto celebrado en Madrid, que reunió a expertos del ámbito sanitario y educativo, y en el que se reflexionó sobre la necesidad urgente de reforzar la formación de autoayuda de los profesores para que puedan contribuir significativamente al bienestar emocional de la comunidad educativa.

La guía surge como respuesta a una necesidad urgente: casi la mitad del profesorado comunica que se encuentra semanalmente situaciones de alumnos con posibles problemas emocionales, mientras que tres de cada cuatro reconocen no disponer de herramientas para gestionarse adecuadamente. Además, el 76% afirma no disponer de recursos adecuados para desenvolverse con garantía de éxito en este tipo de situaciones en el aula, según un estudio elaborado por Metroscopia. Un dato especialmente relevante es que el 90% del personal docente expresa su deseo de recibir formación específica en salud mental.

El informe también destaca que, tres de cada cuatro docentes consultados, señalan el uso excesivo de redes sociales como uno de los principales detonantes del posible malestar emocional entre el alumnado. Además, solo uno de cada dos centros cuenta con protocolos específicos para actuar ante estas situaciones, y muchos profesores consideran que se recurre a ellos de forma insuficiente o que su aplicación es demasiado lenta.

Durante el evento, la psicóloga y neuropsicoterapeuta educativa Diana Jiménez, colaboradora en la elaboración de la guía, destacó que "el aula no puede desligarse del mundo emocional del alumno. Cuando no entendemos lo que les pasa, dejamos solos a quienes más necesitan ser acompañados". Para Jiménez, dotar al profesorado de herramientas sencillas y concretas es el primer paso para romper el estigma y ayudar desde su rol como docente a prevenir situaciones de mayor gravedad.

En la misma línea se expresó la psiquiatra especializada en infancia y adolescencia Nuria Tur, quien señaló que "el aula se ha convertido, en muchos casos, en el primer lugar donde se manifiestan los síntomas del malestar mental, y el profesorado necesita apoyo y claridad para saber cómo actuar sin asumir un rol clínico que no le corresponde". Tur subrayó la importancia de trabajar en red con servicios sanitarios y familias para que el acompañamiento sea efectivo y sostenible.

Por su parte, la psiquiatra y divulgadora en salud mental Rosa Molina valoró la guía como "una iniciativa necesaria, que acerca el conocimiento clínico a un lenguaje educativo y práctico. El reto no es que el profesor se convierta en terapeuta, sino que no mire hacia otro lado cuando vea señales de alarma".

Otra de las autoras de la guía, Diana Al Azem, docente de educación secundaria señala: "Como docentes, convivimos a diario con el impacto emocional que viven nuestros alumnos, pero muchas veces no sabemos cómo acompañarlos de forma adecuada. Contar con una guía como la que se presenta es fundamental: no solo nos da herramientas prácticas y accesibles, sino que también nos hace sentir respaldados. Esta iniciativa reconoce una realidad que llevamos tiempo señalando: la salud mental también se educa, y necesitamos formación y recursos para hacerlo bien, sin asumir un rol que no nos corresponde, pero sin mirar hacia otro lado."

La guía, elaborada por profesionales de referencia en salud mental, ofrece pautas claras para identificar las posibles señales de alarma temprana de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria o alteraciones del sueño, y explica cómo es posible contribuir a una mejor gestión, con responsabilidad y empatía, desde el rol docente. Contempla estrategias para fomentar la colaboración con las familias y para cuidar el propio bienestar emocional del profesorado, muchas veces olvidado.

Con esta propuesta, Viatris reafirma su compromiso con la salud mental como eje clave del entorno educativo. En un momento en que los desafíos emocionales de los jóvenes se han intensificado y el profesorado se encuentra desbordado, esta herramienta de autoayuda pretende ser un recurso accesible, útil y transformador. Tal como se evidenció durante la jornada, abordar el malestar emocional desde el aula no solo es urgente, sino imprescindible para garantizar una educación más humana, consciente y sostenible.