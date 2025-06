¿Es peor para el bebé que la madre fume durante el embarazo o la ansiedad por dejarlo?: Esto dicen los estudios al respecto

En las últimas semanas se ha despertado un importante debate en redes sobre las mujeres fumadoras que se quedan embarazadas, puesto que algunos ginecólogos abogan por el consumo moderado de tabaco durante espere periodo, con el fin de que la madre sufra ansiedad; mientras que otros lo desaconsejan, por los posibles efectos secundarios para el feto. Así pues, existen numerosos estudios al respecto, donde se exponen las consecuencias tanto del consumo como de la abstinencia.

Fumar solo uno o dos cigarrillos al día antes o durante el embarazo también es perjudicial para la salud ya que se asocia de forma significativa a problemas graves de salud en el recién nacido, según un estudio publicado en revista Journal of Epidemiology & Community Health.

Los principales problemas de salud neonatal se definieron como: necesidad de ventilación asistida inmediatamente después del parto; ventilación asistida durante más de 6 horas; ingreso en la UCIN para ventilación mecánica continua; terapia de sustitución con surfactante; sospecha de sepsis; y convulsiones o problemas neurológicos graves.

Fumar antes del embarazo o en cada uno de los tres trimestres del embarazo se asoció con un mayor riesgo de problemas neonatales graves, por separado o combinados, tras ajustar por factores potencialmente influyentes, como la edad, el origen étnico y el peso (IMC) antes del embarazo.

En cuanto al momento, las mujeres que fumaban sólo antes del embarazo o sólo durante el primer, segundo o tercer trimestre tenían más probabilidades de que su recién nacido sufriera más de un problema de salud importante que las mujeres que no fumaban en ningún momento.

No obstante, concluyen que sus hallazgos sugieren "que no existe un periodo seguro ni un nivel seguro de consumo de cigarrillos poco antes o durante el embarazo" y "vuelven a insistir en la necesidad de prevenir el inicio del tabaquismo en los no fumadores y de promover el abandono del hábito en los fumadores".

Las mujeres embarazadas con una mayor exposición al tabaco tienen un riesgo significativamente mayor de desprendimiento prematuro de placenta, según indica otro estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario de Tohoku (Japón), publicado en la revista BMJ Open el pasado mes de marzo.

El desprendimiento prematuro de placenta es una enfermedad potencialmente mortal tanto para la madre como para el bebé. Dadas sus consecuencias, los investigadores consideran que un mayor conocimiento de los factores de riesgo por parte de las futuras madres podría marcar la diferencia.

Los resultados revelaron que fumar durante el embarazo es responsable del 2,8% de los casos de desprendimiento de placenta. Además, los autores del estudio llegaron a la conclusión de que entre las embarazadas no fumadoras, la exposición al humo ajeno contribuyó al 3% de los casos de desprendimiento de placenta.

Por otro lado, fumar durante el embarazo podría provocar que los hijos tengan un menor rendimiento académico en la escuela, según ha señalado una revisión de estudios realizada por investigadores de la Universidad del Sur de Australia. En concreto, existe un riesgo del 49% mayor de reducción del rendimiento académico en los hijos expuestos al tabaquismo materno.

Así pues, se establece que cada caso es diferente y se ha de estudiar por un profesional, sin embargo, tal y como explica la matrona Patricia Somonte, existen multitud de métodos para mitigar la ansiedad por la abstinencia de tabaco que no ponen en riesgo la vida del feto o de la madre, a diferencia del consumo de tabaco, que sí tiene riesgos.