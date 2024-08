El pequeño (gran) problema de las pajitas de papel: son tóxicas

Para sustituir a las pajitas de plásticos se optaron por las de papel. Pero desde el principio dieron problemas al deshacerse con facilidad y para hacerlas más resistentes y duras se convirtieron en más difíciles de reciclar.

En la práctica no son una buena alternativa al plástico y además se suma un estudio realizado a través de un equipo de investigadores de la Universidad de Amberes y que se ha publicado en la revista Food Additives and Contaminants en el que analizan 39 marcas de pajitas de varios materiales como plástico, papel, vidrio, acero inoxidable o bambú.

En las de papel fueron en las que más se detectaron sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS. Estas son sustancias sintéticas que se consideran nocivas para los humanos, los animales y el medio ambiente.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las PFAS "pueden provocar problemas de salud como daños hepáticos, enfermedad tiroidea, obesidad, problemas de fertilidad y cáncer" y las definen como "químicos eternos" al ser muy persistentes.

De forma individual tienen un riesgo muy bajo pero a mayor escala son un factor de exposición que puede generar problemas de salud.

Cuál sería la mejor alternativa a las pajitas de plástico

Según la investigación, se encontraron PFAS en 27 de las 39 marcas analizadas, en las de papel la proporción fue mayor: en 18 de las 20. Esta presencia puede ser accidental durante en el proceso de fabricación o por se añadan estas sustancias para que sean más impermeables y a la vez más resistentes.

Según el estudio, las mejores pajitas son las de acero inoxidable o vidrio, mientras que las peores las de plástico y las de papel no parecen ser la mejor alternativa. Las de acero inoxidable no se deshacen y no son nocivas para el medio ambiente, su único hándicap es su alto coste.