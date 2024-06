El secreto de la longevidad de Chuando Tan: el hombre de 60 años que luce como uno de 20

La población global cada vez es más longeva debido a que la esperanza de vida ha incrementado debido a varios factores como avances en la medicina, trabajos menos exigentes físicamente, menos conflictos bélicos... pero también las personas son más conscientes de la importancia de la salud y mira más detenidamente su alimentación y dedican más tiempo al ejercicio físico.

Hay varios casos de individuos que llevan al extremo el objetivo de lucir una edad biológica mucho menor que su edad cronológica. Ejemplos de ello son Bryan Johnson o Dave Pascoe. Otro caso que se ha hecho viral ha sido el de Chuando Tan, un hombre nacido el 3 de marzo de 1966 (58 años) en Singapur que aparenta como uno de 20 años, desafiando las leyes del envejecimiento.

Este fotógrafo de Singapur comenzó su carrera como modelo en los años 80, coqueteando con el mundo de la música en los 90 hasta que descubrió que su vocación era la fotografía. En redes sociales saltó a la fama publicando su trabajo profesional y sus fotos personales, acumulando un millón y medio de seguidores en Instagram.

Lo que más llama la atención es la apariencia juvenil que luce a pesar de rozar los 60 años de edad. Chuando Tan asegura que la genética es importante pero que también lleva un estilo de vida disciplinado en la que combina una dieta estricta y ejercicio regular.

La dieta de Chuando Tan: desayuno de seis huevos y ensaladas para cenar

Explica que para tener un aspecto juvenil divide sus cuidados en un 70% a la alimentación y en un 30% al ejercicio. Su rutina comienza con seis huevos duros en los que solo dos contienen yema, un aguacate y un vaso de leche como desayuno.

Para comer, suele tomar pollo con arroz y sopa de pescado con verduras. Además, bebe bastante agua para mantenerse hidratado y no toma bebidas estimulantes como el té o el café, tampoco azucaradas o alcohólicas. En las cenas se decanta por ensaladas frescas que favorecen la digestión.

Algunas veces toma helado por que le encanta pero cuando lo hace es por las mañanas para poder quemar las calorías durante el día.

La rutina de ejercicios de Chuando Tan

En el plano de ejercicio físico, lo practica cuatro veces a la semana. Su rutina se divide en media hora de pesas y una hora de ejercicio cardiovascular. Cuenta que va todos los días a la piscina. En su día a día lleva horarios muy marcados, levantándose muy pronto por las mañanas y acostándose antes de la 11 de la noche. Considera que acostarse temprano "merece la pena" ya que "después de un sueño reparador, podrás hacer muchas más cosas durante el día".

Sobre su rutina cosmética, explica que solo usa dos productos a diario, un gel con el que se lava la cara y una crema facial hidratante. Aunque reconoce que una vez le regalaron una sesión de botox pero que no le gustó cómo le quedó y no volvió a hacérselo. No niega que se tiñe el pelo al tener muchas canas.

Chuando Tan defiende que el secreto de la juventud está en dedicarse a lo que uno realmente quiere y le gusta, como él a la fotografía. "Si haces algo que no te gusta, entonces te sentirás mal y eso afectará a tu salud".