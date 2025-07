Las zonas azules de la longevidad: un cardiólogo revela que las personas que viven más de 100 años tienen estas características y suelen proceder de estos lugares del mundo

Las zonas azules son regiones geográficas donde las poblaciones tienen una esperanza de vida extraordinariamente alta y existen personas que viven 100 o más años. Aunque se podría pensar que la clave de esta vitalidad prolongada se encuentra en la genética, la realidad es que se basa en un estilo de vida que promueve la salud física, mental y emocional.

En su búsqueda por entender a la perfección la longevidad elevada de determinados lugares, el investigador Dan Buettner, junto a su equipo de National Geographic, identificaron cinco áreas muy importantes: la península de Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California, la isla de Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, y Okinawa, en Japón.

Sobre todo esto, y más, ha hablado el cardiólogo y director de la Cátedra del Corazón y Longevidad del Instituto Europeo de Salud y Bienestar social, Manuel de la Peña, en el pódcast de 'elEconomista.es'. En su opinión, los habitantes de estas zonas siguen una dieta equilibrada, una vida social activa, una actividad física diaria en su vida cotidiana...

Además, son individuos que tienen "una vida espiritual", que viven con "serenidad" y que tienen "mecanismos de lucha contra el estrés". "Ese trabajo en comunidad, esa gran conexión social que tienen y ese apoyo les da mucha fuerza y alarga la vida", ha relatado el experto.

Ahora bien, "el no ser zona azul no implica que no tengas las condiciones de zona azul". O lo que es lo mismo, hay muchas más zonas azules en el planeta que podrían ser azules. Lo único es que una investigación muy llamativa ha delimitado una pequeña muestra para buscar denominadores comunes.

¿Y qué podemos aprender de estas regiones? Pues bien, el resto de países principalmente podría influenciarse por su vida espiritual, ya que son personas que viven con fe y oración. Tal y como ha desvelado el especialista, hay numerosos estudios que aseguran que las plegarias y la oración disminuyen la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el estrés y el colesterol.

Y eso es muy positivo. Es más, hay muchas personas que en la actualidad se mueren por el estrés emocional, al no tener una capacidad solvente para afrontar los problemas. "A mí me decía Esperanza Cortiñas (109 años) que la vida es un tango y hay que saber bailar los problemas", ha comentado entre risas Manuel de la Peña. Y razón no le falta.

O tienes la capacidad para distinguir lo qué es una preocupación que todos tenemos, de lo que es un problema, y sabemos entrenarnos para afrontar las adversidades, o cada día cuando te levantas tienes que superar y solucionar problemas. "Si no estás preparado, te vienes abajo", ha concluido.

La moraleja de todo esto es clara: en cualquier sitio del mundo, cualquier persona puede crear su propia zona azul. Tan solo hay que llegar a tu casita, vivir en una zona verde, plantar tu propio huerto, consumir tus propias verduras, alimentarse a base de productos frescos del campo, llevar a cabo técnicas de relajación y de meditación. No es imposible.