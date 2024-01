Siete actividades para un envejecimiento saludable: ¿Cómo llegar a la vejez con buena salud?

El proceso natural de envejecimiento es inevitable, pero la calidad de los hábitos con los que se transita hacia la vejez influye significativamente en la salud y el bienestar de cualquier persona. El envejecimiento saludable no solo es posible, sino que es necesario para disfrutar de una vejez activa y plena.

En este artículo explicamos qué cómo llevar un estilo de vida adecuado para llegar sano a la vejez, qué actividades y costumbres se pueden adquirir y por qué es importante empezar cuanto antes a aplicar estas recomendaciones.

¿Qué es el envejecimiento saludable?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento saludable como "un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de la vida". Por lo tanto, el concepto de envejecimiento saludable va más allá de la mera ausencia de enfermedad, abogando por una calidad de vida que preserve la funcionalidad física y mental.

¿Cómo llegar sano a la vejez?

Llegar a la vejez con buena salud requiere una planificación consciente a lo largo de la vida. Adoptar hábitos saludables desde edades tempranas es clave, ya que cuanto antes se adquiera esta forma de comportamiento, más fácil será mantenerla y ser constante, pues no requerirá un esfuerzo. Así que si te preguntas cuándo debes empezar a cuidar tu salud para tener una vejez saludable, la respuesta es clara: debes comenzar ahora si no lo has hecho antes.

La nutrición equilibrada, la actividad física regular y la gestión del estrés son tres elementos fundamentales dentro de esta conducta. Además, mantenerse mentalmente activo y cultivar relaciones sociales sólidas contribuyen al bienestar a largo plazo.

Importancia del envejecimiento activo y saludable

El envejecimiento activo y saludable es un proceso que contribuye a encontrarse mejor y sentirse más feliz durante el tramo o etapa final de la vida. El envejecimiento activo es aquel en el que las personas pueden seguir realizando sus actividades con normalidad, tener autonomía y hacer uso de su movilidad y capacidad de decisión en sus acciones. Un envejecimiento activo también implica fomentar y buscar ese estilo de vida dinámico y en búsqueda de estímulos.

Además, el envejecimiento activo y saludable trasciende los límites individuales, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Individuos comprometidos con un estilo de vida activo no solo experimentan beneficios personales, sino que también contribuyen a comunidades más fuertes, cohesionadas y socialmente conectadas.

¿Cómo llegar a la vejez con buena salud?

Los expertos enfatizan varios aspectos esenciales para fomentar un envejecimiento activo y saludable. ¿Cuáles son las claves para conseguir llegar a la vejez con buena salud?

Adoptar hábitos y un estilo de vida saludable lo antes posible es fundamental para envejecer saludablemente y tener una etapa final de la vida más satisfactoria.

7 actividades para un envejecimiento saludable

Alimentación equilibrada e hidratación adecuada

Una alimentación equilibrada, basada en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, suministra los nutrientes esenciales para la salud. Evitar los procesados, el azúcar y las grasas saturadas son algunos de los consejos más importantes para tener una buena salud alimenticia. Además, la hidratación adecuada, que a menudo se subestima, juega un papel crucial en la salud general.

Además de contribuir a prevenir problemas digestivos y metabólicos, comer bien y mantener un peso corporal saludable alivia la carga en las articulaciones y reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol son decisiones cruciales para preservar la función pulmonar y hepática.

Actividad física regular y variada

La actividad física regular es un pilar esencial. El ejercicio cardiovascular fortalece el corazón- Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta repercuten muy positivamente en la salud del corazón y el funcionamiento pulmonar. Estos ejercicios ayudan a mantener un sistema cardiovascular fuerte y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas.

Por su parte, el entrenamiento de fuerza mantiene la masa muscular y ósea. Incorporar ejercicios de resistencia, como levantamiento de pesas o yoga, fortalece los músculos y mejora la densidad ósea, contribuyendo a mantener la movilidad y prevenir la fragilidad.

La flexibilidad y el equilibrio, a menudo pasados por alto, son vitales para prevenir caídas, evitar lesiones y mantener la movilidad. Realizar estiramientos diarios ayuda a preservar la elasticidad muscular y la amplitud de movimiento en las articulaciones.

Descanso de calidad

Priorizar un sueño de calidad es crucial para la recuperación física. El descanso adecuado favorece la reparación celular, el equilibrio hormonal y la función cognitiva. Dormir bien, siempre en el mismo horario y la cantidad de horas suficiente es fundamental para la función cognitiva, la salud mental y la recuperación física. Es por ello que el descanso adecuado también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud a lo largo de los años.

Higiene postural

La conciencia postural es clave durante las actividades diarias. Adoptar y mantener una buena postura contribuye a prevenir problemas musculoesqueléticos, como dolores de espalda, de cuello o de cadera. Una buena higiene postural desde edades tempranas previene lesiones y contracturas, pero no basta con adoptar posturas saludables sostenidas en el tiempo, sino que también es esencial la variabilidad en las mismas para favorecer la movilidad del cuerpo y evitar el sedentarismo excesivo.

Control y reducción del estrés

La gestión del estrés contribuye al equilibrio emocional y, por tanto, a llegar más sano a la vejez. El estrés crónico puede tener efectos negativos en la salud física. Practicar técnicas de gestión y control del estrés, como la meditación o la respiración profunda, ayuda a mantener niveles de cortisol saludables. Además, tomarse ciertas cosas menos en serio, practicar actividades de ocio y viajar son algunas recomendaciones muy positivas para rebajar esa carga mental y mantenerse más saludable física y mentalmente.

Revisiones médicas periódicas

Realizarse chequeos médicos regulares permite detectar y abordar problemas de salud antes de que se vuelvan crónicos o incapacitantes o de que supongan un riesgo para la longevidad de la personas.

Esto incluye desde analíticas anuales y pruebas de detección de enfermedades hasta visitas rutinarias y consultas en caso de sufrir síntomas preocupantes. También es importante someterse a evaluaciones de la vista, audición, presión arterial y otros exámenes médicos sujetos a la recomendación de los médicos.

Vida social e intelectual activa

Mantener y enriquecer la vida social y cultural es clave. El envejecimiento saludable no solo se trata de evitar enfermedades, sino de nutrir la mente y el espíritu. La participación en actividades recreativas, culturales y sociales conlleva grandes beneficios para el bienestar y el crecimiento personal.

La conexión social es una fuerza impulsora en el envejecimiento activo. Mantener relaciones significativas con amigos y familiares fortalece el sistema de apoyo emocional y contribuye a una sensación de pertenencia.

Por su parte, la lectura, la música y la práctica de cualquier hobby de forma activa y participativa pueden proporcionar satisfacción y propósito de vida. Además, las actividades intelectuales conllevan un aprendizaje continuo, ya sea formal o informal, que estimula el cerebro y mejora la capacidad cognitiva. Mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías y tendencias también puede ser enriquecedor.