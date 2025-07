Miguel Assal, experto en emergencias y primeros auxilios, sobre una pastilla que casi nadie tiene en los hogares de España: "Puede salvarte la vida"

Las enfermedades cardiovasculares en España, como bien todos sabemos, son la principal causa de muerte, afectando a más de 11 millones de personas y representando casi el 25% de la población. Y es que se registran, cada año, más de 125.000 muertes y más de 5 millones de hospitalizaciones debido a estas enfermedades.

Por suerte, cabe la posibilidad de hacer hincapié sobre los principales factores de riesgo a través de nuestro estilo de vida. Al parecer, una alimentación saludable y variada, evitar hábitos como el tabaco o reducir el alcohol y saber manejar el estrés es fundamental para tener una buena salud cardiovascular.

En profundidad

Ahora bien, ni con esas estamos 'salvados' de los riesgos en la actualidad. De ahí que sea conveniente estar muy preparados en los hogares de España, sobre todo si nos viene algo de este calibre cuando estamos solos en casa o tenemos a menores a nuestro cargo.

Lo primero, según ha revelado en su cuenta de TikTok el experto en primeros auxilios, Miguel Assal, es saber detectar que nos está pasando algo en el cuerpo: "Si sientes un dolor en el pecho, irradiado al brazo izquierdo o derecho, cuello, mandíbula, y sientes nauseas, mareos y dificultad respiratoria, puede ser una señal de que se está produciendo un infarto.

Más detalles

Lo segundo, es ponerse 'manos a la obra' para evitar males mayores. En su opinión, hay que llamar a emergencias lo más rápido posible y dejar la puerta de casa abierta para que puedan atendernos si nos quedamos inconscientes o se produce cualquier contratiempo.

Acto seguido, debemos acudir a dónde tenemos la medicación y coger una aspirina. "Si no tienes, deberías. Debes tomar 300 gramos (aproximadamente, media aspirina). Si no lo tienes contraindicado y no eres alérgico. Es mejor masticarla porque hace efecto más rápido", ha relatado el especialista.

A tener en cuenta

Y, en caso de tener un tratamiento crónico de aspirina, solo tenemos que tomar 100mg. Una vez detectado el problema, hay que esperar a los servicios sanitarios. O lo que es lo mismo, reposo absoluto, en una posición cómoda y segura, cerca de la puerta de casa.

"Debe ser aquella con la que mejor respires y estés cómodo para que si quedas inconsciente puedas colocarte de lado y evitar la broncoaspiración en caso de vómito", ha concluido el experto. Y no es para menos. La publicación se ha viralizado en cuestión de meses gracias a las redes sociales.