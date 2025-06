José Abellán, cardiólogo: "Para descansar mejor, no te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día"

Millones de españoles y españolas llevan un ritmo ajetreado de vida cotidiana. Cuando no es por los hijos, es por acumular trabajo en el ámbito laboral, un problema familiar o circunstancias personales. La realidad es que siempre hay algo que nos impide descansar correctamente por la noche.

Las dos caras de la moneda

Aunque no lo veamos a simple vista, dormir mal afecta a la capacidad de concentración y atención, a la memoria tanto a corto como a largo plazo, a la toma de decisiones y el pensamiento lógico y a la capacidad física y la coordinación motora.

En cambio, un descanso adecuado es vital para el buen funcionamiento cognitivo, mejorar el estado de ánimo y, sobre todo, la productividad, al igual que la salud cardiovascular, cerebrovascular y metabólica de las personas, regular la frecuencia de respiración, reducir errores y fortalecer la capacidad para enfrentar desafíos cotidianos.

A tener en cuenta

Ante la creciente preocupación de esta problemática en la sociedad española, el cardiólogo José Abellán ha compartido en sus redes sociales una serie de estrategias simples, pero muy efectivas, que han funcionado a la perfección en un gran porcentaje de los pacientes que acuden a su consulta.

Eso sí, no sin antes recordar que descansar "no es perder el tiempo". O lo que es lo mismo, no es un lujo, sino una necesidad biológica. Aunque pueda parecer sorprendente, el primer consejo del especialista es "no acostarse ni adoptar la posición de tumbado durante el día" si no vamos a dormir.

Recomendaciones

Pese a que pueda parecer algo sin más, la realidad es que puede alterar los ciclos naturales del sueño. Pero esto no es todo. Otras recomendaciones que ha revelado son las siguientes:

Dormir en una habitación fresca, sobre todo en verano. Ideal entre 20 y 21 grados.

Evitar cenas abundantes o muy tardías, ya que la digestión se vuelve lenta por la noche.

Mantenerse activo durante el día. Sin hacer ejercicio a gran intensidad a última hora.

Exponerse a la luz solar por la mañana.

Tomar una infusión por la noche. Es opcional y solamente si es de nuestro agrado.