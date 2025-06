Por qué a los astronautas no deberían quitarle el apéndice antes de una misión: la verdadera función de este órgano

Quizás no sabías que a los astronautas se les retiraba el apéndice antes de una misión espacial con el fin de que no se desarrollase una apendicitis, puesto que además era concebido como un órgano "inútil". Sin embargo, recientes estudios podrían indicar que probablemente esto no sea del todo cierto y, por tanto, el apéndice podría ser más necesario de lo que creemos.

Según recoge The Conversation, se trata de una pequeña bolsa con forma de dedo que se encuentra en la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Cuando este se inflama o se infecta —apendicitis— puede llegar a romperse y dar lugar a una infección generalizada, algo que puede ser potencialmente mortal si no se aborda en poco tiempo.

En nuestros antepasados, este órgano ayudaba a las digestiones bacterianas de materiales vegetales fibrosos, puesto que la dieta se basaba principalmente en vegetales crudos y en celulosa. Conforme la dieta fue evolucionando, las personas fueron incluyendo cada vez más proteínas animales así como alimentos cocinados o fermentados, que eran más fáciles de digerir. El resultado de esto es que el apéndice redujo su tamaño y perdió su función digestiva original, de ahí que haya sido considerado una parte prescindible del cuerpo.

La función actual

Sin embargo, los expertos aseguran que tiene una importante función inmune, especialmente en los primeros años de vida. Concretamente, contribuye a la maduración de los linfocitos B, una variedad de glóbulo blanco, así como a la producción de anticuerpos que controlan la densidad y la calidad de la microbiota intestinal.

Entre las bacterias de la microbiota destacan algunas como la Firmicues, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria y Fusobacteria. Por tanto, la extirpación del apéndice se ha asociado con una reducción de la diversidad bacteriana del intestino, por lo que las personas a las que se les ha eliminado cuentan con una menor abundancia de bacterias beneficiosas.

Protección contra patógenos externos

Además, la extirpación del apéndice se ha vinculado también con un aumento de la diversidad fúngica del intestino, lo que sugiere que esta parte actuaba como "equilibrio" entre poblaciones de bacterias y hongos. En general, podría desempeñar un papel en la protección contra patógenos invasores, por lo que si se carece de él es posible que haya un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal o colitis ulcerosa. Incluso, podría estar relacionado con una incidencia mayor de enfermedades cardíacas o párkinson.

En cualquier caso, más allá de la función del apéndice, la intervención quirúrgica de este puede presentar gran cantidad de riesgos, incluso más que los supuestos problemas que pueda desarrollar.