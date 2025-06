"Pensaba que tenía dermatitis y era cáncer": este fue el primer síntoma por el que acudí al médico

El periodo universitario, por lo general, es una etapa donde los jóvenes estudian lo que desean desde hace mucho tiempo, conocen a personas más allá de su grupo de amigos y disfrutan de bastante tiempo libre. Si a eso le sumas ir de Erasmus a otro país en algún curso, te quedan unos de los mejores años de su vida.

Pero, desgraciadamente, para Andrea Urbano no fue del todo así. En diciembre de 2022, en Italia, le empezaron a dar una serie de picores desde la cabeza hasta los pies. Pero no solo eso: también le empezaron a salir unas manchas debajo del pecho, sobre todo por la noche.

"Será del sudor", pensó la joven, como haría cualquier persona. Incluso también hizo referencia a la "dermatitis", que era algo habitual en su familia. Sin embargo, llegó un punto en el que, de tanto rascarse, el picor pasó a ser insoportable. Esto provocó que sus piernas estuvieran moradas y llenas de heridas.

Al regresar a España por Navidad, decidió no ir al médico porque los picores no eran tan intensos. Hasta que llegó el mes de mayo, donde las comuniones son las grandes protagonistas. En cuanto visitó a la dermatóloga, se quedó extrañada al ver que eso no era algo común.

Aun así, la mandó unas pastillas que supuestamente iban a funcionar a la perfección. Pero no la hicieron nada. "Me volvió a mandar otra cosa y no me hizo nada tampoco. Yo estaba agobiadísima, al no saber qué le estaba pasando a mi cuerpo", relató la mujer.

De hecho, confesó que le daba vergüenza hasta salir a la calle por el aspecto de sus piernas. Al ver que no la funcionaba nada, la mandó una analítica en su regreso definitivo a España. Tras regresar al médico, ya con otros síntomas, se quedó ingresada.

Y la confirmaron la peor de las noticias a su círculo más íntimo: tenía cáncer. En su caso, era un linfoma de Hodgkin, que puede comenzar en cualquier lugar, pero que se origina con más frecuencia en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo.

Desde esa publicación, su perfil no ha hecho más que crecer y sus vídeos son una auténtica historia de superación para el mundo. Allí tiene su espacio, donde comparte todo el proceso, incluyendo sus recaídas, e intercambia opiniones con todos sus seguidores. Con su mentalidad, conseguirá todo lo que se proponga.