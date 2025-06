Un médico revela cuál es el sonido que hacen las personas cuando les quedan pocas horas de vida: "Fue un ruido muy inquietante"

Un inquietante síntoma conocido como el "rattle de la muerte" puede ser una señal clara de que una persona está a tan solo horas de fallecer, según ha explicado la doctora Paulien Moyaert, especialista en Medicina Nuclear y divulgadora médica desde Bélgica.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, Moyaert detalla que este fenómeno ocurre cuando el cuerpo del paciente está tan debilitado que ya no puede eliminar correctamente las secreciones de la garganta, como saliva y mucosidad. La imposibilidad de tragar o toser hace que estos fluidos se acumulen, provocando un sonido húmedo y vibrante al respirar, similar a un ronquido o un gemido profundo.

La doctora señala que, una vez aparece el rattle, la esperanza de vida suele reducirse a unas 23 horas. A pesar de lo perturbador del sonido para los familiares o cuidadores, aclara que este no representa sufrimiento o dolor para el paciente. "El sonido no es señal de angustia. Es simplemente aire pasando a través de secreciones acumuladas, cuando la persona ya no puede tragarlas", asegura Moyaert.

A tener en cuenta

Este fenómeno se presenta en aproximadamente un 40% de las personas en fase terminal. Aunque algunos intentan aliviarlo utilizando fármacos para secar las vías respiratorias, o cambiando de posición al paciente, por ejemplo, colocándolo de lado con la cabeza ligeramente elevada, estos cuidados se realizan sobre todo para tranquilizar a los seres queridos.

Los comentarios al vídeo reflejan el impacto emocional de este síntoma. Muchos usuarios compartieron experiencias personales, reconociendo lo desconcertante del sonido, pero también agradeciendo la explicación como una forma de encontrar consuelo. "Fue un ruido muy inquietante, como si mi madre estuviera atragantándose", comentó una usuaria. Otra añadió: "Aunque este vídeo fue desencadenante, me alegra haber encontrado algo de cierre sobre lo que viví".

Otras señales

Además del rattle, otras señales comunes en las últimas horas de vida incluyen respiración irregular, pulso débil, extremidades frías y manchas púrpuras en la piel. En los minutos finales, es habitual que los ojos y la boca permanezcan abiertos y que los jadeos de respiración marquen el último aliento.