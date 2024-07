El análisis de sangre que podría detectar el Alzheimer en un 90% de los casos

En el mundo viven en torno a 55 millones de personas con demencia, principalmente en forma de enfermedad de Alzheimer. Para detectar este deterioro de la memoria, unos investigadores han desarrollado un análisis de sangre que puede determinar con un 90% de precisión si la pérdida de memoria se debe al Alzheimer. Esta nueva prueba podría revolucionar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.

El Alzheimer cuenta con una combinación complicada de factores genéticos y ambientales pero hay algo común en los pacientes que padecen esta enfermedad y es una pérdida constante de neuronas clave asociada con un marcado aumento de proteínas anormales.

Esas proteínas son beta-amiloide y tau, que se agrupan y se enredan de manera que forman directamente a las células o infligen cierto grado de agresión por parte de otros procesos inmunológicos.

Los neurólogos y otros especialistas de la memoria diagnosticaron correctamente el Alzheimer en un 73%, mientras que los médicos de atención primaria tuvieron una tasa de precisión de un 61%, según el estudio elaborado en la Universidad de Lund, en Suecia. "Esto pone de relieve la falta de herramientas de diagnóstico adecuadas y rentables, en particular en atención primaria, e indica la posible mejora en el diagnóstico con la adopción de este análisis de sangre en los entornos sanitarios", afirma el neurólogo de la Universidad de Lund, Sebastian Palmqvist.

Cómo funciona el análisis de sangre para detectar la demencia precoz

Diversos estudios de los últimos años destacan el potencial de las mediciones de proteínas plasmáticas en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, específicamente las proporciones comparativas las formas "normales" y aberrantes de beta-amiloide y tau.

Una parte crucial del análisis de sangre, llamada tau 217 fosforilada en plasma o p-tau217, se está evaluando como un biomarcador significativo para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve y el alzhéimer en fase inicial. "Los aumentos de las concentraciones de p tau217 en sangre son bastante profundos en la enfermedad de Alzheimer. En la fase de demencia de la enfermedad, los niveles son más de 8 veces superiores a los de los ancianos sin Alzheimer", aseguró Palmqvist.

Para comprobar los resultados, se reclutaron a 1.213 pacientes que estaban siendo evaluados por Alzheimer en Suecia entre febrero de 2020 y enero de 2024 con una edad media de 74 años. Se analizaron sus muestras de sangre con p-tau217, y los resultados se combinaron con medidas sanguíneas de beta-amiloide 40/42 para desarrollar una puntuación final. "Cuando se utiliza una combinación del cociente 40/42 y p-tau217, aumenta la precisión diagnóstica de p-tau217", afirmó el Dr. Richard Isaacson, neurólogo preventivo.

La precisión del 90% del análisis de sangre combinado del estudio se confirmó mediante una punción de líquido cefalorraquídeo, que junto con una pet- amiloide es actualmente el único método científico de referencia, aparte de la autopsia, para diagnosticar el Alzheimer.

Aunque los análisis de sangre para el alzhéimer aún no son definitivos, representan una esperanza significativa en la lucha contra esta enfermedad. La investigación continúa avanzando.

"No hay nadie más partidario de estas pruebas que yo, pero los análisis de sangre para el Alzheimer aún no son del todo definitivos", afirma. "Si el resultado es positivo, todavía hay que confirmarlo mediante una tomografía por emisión de positrones o una punción lumbar. Si el resultado es negativo, es tranquilizador, pero si está en el límite, aún no sabemos qué significa".