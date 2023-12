Covid, gripe o ambas: por qué 'todo el mundo' está enfermo en estas Navidades

Es probable que durante estos días de encuentro y celebración hayas escuchado a alguna persona de tu entorno toser, que hayas visto a algún amigo limpiarse la nariz con un pañuelo o que hayas notado la ausencia de un familiar en la mesa por fiebre. Pues bien, debes saber que no eres el único; la Navidad ha traído consigo una oleada de diferentes virus que, por otro lado, son ya habituales para esta época del año.

Según el último informe Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III para la antepenúltima semana del año (del 11 al 17 de diciembre), la tasa de IRA se sitúa en 793,5 casos por 100.000 habitantes, 70 puntos más respecto a la semana anterior.

De los datos recogidos en el informe (a partir de casos de Atención Primaria) puede deducirse que este aumento no obedece a la expansión un único virus, sino a la de varios. "Esta semana el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 aumenta a 14,3% (13,3% en la semana previa), para gripe aumenta a 20% (13% en la semana previa) y para VRS se mantiene la positividad (15,2% vs 15,8% en la semana previa)", indica el informe.

Más gripe y más covid

Para dar con estas cifras, los responsables del informe han analizado desde el inicio de la temporada (a comienzos de octubre) más de 24.000 muestras de IRA en Atención Primaria, de las cuales 8.108 muestras se destinaron al diagnóstico de gripe, 8.182 para el diagnóstico de covid y 8.081 para el de Virus Respiratorio Sincitial (VRS). En consecuencia, las muestras obtuvieron una positividad del 7%, del 12,5% y del 7,1%, respectivamente.

De forma más específica, los casos positivos de gripe son, en su mayoría (98,2), de tipo A; por su parte, la variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs en Atención primaria es la XBB.1.5. like + F456L (53,50%), seguida de XBB.1.5-like (16,87%) y BA.2.86 (14.81%).

Más allá de la Atención Primaria, los datos Hospitalarios circulan en la misma dirección. "La positividad a gripe de los IRA en Hospitales seleccionados sistemáticamente es 16,15% (vs 9,9% en la semana previa), para SARS-CoV-2 es 10,6% (vs 10,6% en la semana previa) y para VRS de 22,0% (vs 19,5% en la semana previa)", indica el informe. En este caso, se han analizado 2.608 muestras de IRA en Hospitales para el diagnóstico de gripe, 2.749 para el de SARS-CoV-2 y 2.530 para el de VRS, con una positividad de 5,8%, 13% y 12,9%, para gripe, SARS-CoV-2 y VRS, respectivamente.

Entre los 150 virus gripales identificados en hospitales, 120 son de tipo A. Mientras, la variante de SARS-Cov-2 identificada en mayor proporción es la misma que en Atención Primaria, la XBB.1.5-like + F456L (54,84%), seguida de XBB.1.5-like (20,97%).

Cómo evitar contagios

Por todo ello, el Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para prevenir el contagio de este tipo de virus, con medidas que incluyen la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria.

?? Recomendaciones ante el repunte de gripe y COVID-19 ?



1. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.



2. Usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones.



3. Después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 26, 2023

También se incluye usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones; después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana; y lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias. Por último, se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad.

6. Seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios.



7. Evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 26, 2023