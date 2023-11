Síntomas de la celiaquía: qué es, causas y tratamiento de la enfermedad

La celiaquía es una enfermedad digestiva en la cual el paciente no tolera una proteína llamada gluten, que se encuentra en los cereales. En concreto, el gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cereales como trigo, cebada, centeno y derivados. En este artículo hablaremos de esta enfermedad y su tratamiento.

¿Qué es la celiaquía?

La celiaquía es una enfermedad autoinmune, en la cual los pacientes tras la ingesta de gluten generan anticuerpos que destruyen las microvellosidades de la pared intestinal.

Cuando una persona diagnosticada como celíaca consume un alimento que contiene gluten, su sistema inmune responde y se producen daños en la mucosa del intestino delgado. Además, la celiaquía altera la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos.

Las causas de la enfermedad celíaca se desconocen, en algunos casos puede producirse por genética y en otros por agentes ambientales o asociado a otras enfermedades.

Es importante conocer que una persona celíaca no solo debe evitar consumir alimentos que cuenten con gluten entre sus ingredientes, sino que deberá evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada se produce cuando al cocinar o manipular los alimentos se mezclan con el gluten. Esto puede producirse al cocinar alimentos con gluten con otros sin gluten, pero también al utilizar utensilios o superficies que tienen rastros de esta sustancia. Este aspecto es peligroso para la salud del celíaco.

En España existe la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) que ofrece apoyo y herramientas a pacientes celíacos para facilitar su día a día con la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la celiaquía?

Los síntomas varían de una persona a otra y no siempre son específicamente digestivos.

Entre los síntomas se encuentran los siguientes:

Diarrea crónica

Vómitos

Gases

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres

Anemia

Cansancio o fatiga

Dolor abdominal

Es importante conocer que los síntomas pueden no existir, lo que dificulta el diagnóstico.

¿Qué tratamiento existe para la celiaquía?

La celiaquía no tiene cura y no cuenta con un tratamiento como tal. Cuando una persona es diagnosticada como celíaca deberá evitar todos los alimentos que contengan gluten de por vida. Al eliminar el gluten de la dieta el paciente comenzará a sentirse mejor y su intestino irá poco a poco regenerándose.

Durante los primeros años de una dieta sin gluten, pueden añadirse suplementos de vitaminas y minerales para tratar los déficits que ha podido estar sufriendo el paciente antes de ser diagnosticado.

Como hemos comentado, no todos los pacientes cuentan con todos los síntomas. La eliminación del gluten de la dieta no es solo para mejorar los síntomas, sino porque si el paciente celíaco no evita el consumo de gluten tendrá complicaciones en un futuro.

Para evitar la contaminación cruzada, se pueden seguir algunos consejos:

Almacenar los alimentos con gluten separados de los alimentos sin gluten.

Los utensilios de cocina se deben lavar correctamente antes de utilizarlos la persona celíaca.

Si los utensilios de cocina son de madera, es mejor que no se usen para manipular alimentos con gluten.

En los casos de compartir utensilios, mejor que se use primero para la opción sin gluten.

El horno y microondas deberá limpiarse adecuadamente y no usarlo a la vez en alimentos con gluten y sin gluten.

Las tostadoras deberán ser individuales, ya que siempre quedarán rastros de gluten.

Para las especias y la sal, mejor que el bote sea con dispensador para no tener que meter la mano.

A la hora de compartir platos entre personas con gluten y sin gluten, es mejor que la persona celíaca se lo reparta en su plato.

En los restaurantes a pesar de que tengan opción sin gluten, deberíamos preguntar por la contaminación cruzada por si acaso.

¿Qué órgano afecta la enfermedad celíaca?

La enfermedad celíaca es un trastorno que daña el intestino delgado. Las complicaciones de la enfermedad celíaca están relacionadas con los déficits nutricionales que puede producir el paciente.

¿Cómo se detecta la celiaquía?

Los síntomas que se producen en la enfermedad celíaca son diversos y comunes con otras enfermedades, lo que dificulta su diagnóstico.

Las personas que tienen la enfermedad cuentan con unos niveles elevados de anticuerpos contra el gluten. Por esta razón, el análisis de sangre suele ser la primera prueba que se le hace a una persona que tiene los síntomas de la celiaquía. Cuando un paciente cuenta con estos anticuerpos en sangre, se le deberá realizar una biopsia de la mucosa del intestino delgado para confirmar la enfermedad.