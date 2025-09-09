BeAble Capital invierte en la spin-off 'Molecular' capaz de frenar el "hongo asesino" Candida auris

BeAble Capital, fondo líder en science equity especializado en tecnologías disruptivas basadas en la ciencia, ha invertido 186.000 euros para impulsar la llamada tecnología de la química verde de la spin-off española Molecular Sustainable Solutions. Que ha diseñado un nuevo y potente agente de esterilización para los hospitales, capaz de frenar los microorganismos más resistentes y letales como el hongo Candida aurius, también conocido como el hongo asesino.

Esta tecnología disruptiva desarrollada en 2023, por la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón y por el equipo de la spin-off Molecular, ya cuenta con 2 patentes. Con soluciones activas que permiten la desinfección microbiológica rápida y de alta eficiencia, sin necesidad de usar equipos complejos, ni emplear agua ni ingredientes corrosivos. Propiedades que demandan tanto el sector de la alimentación como el de la sanidad.

Clave para hospitales, por ejemplo, en el caso del Candida auris que con unas altas tasas de mortalidad que oscilan entre el 40% y el 70% es resistente a los fármacos. Lo que ha hecho saltar todas las alarmas afectando a personas con enfermedades inmunológicas y mayores de 65 años en hospitales de todo el mundo.

Y es que el llamado hongo asesino es capaz de expandirse en hospitales, quirófanos y centros de salud, y puede causar una enfermedad en solo 90 días. Desde su aparición en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York -en España los primeros brotes surgieron en Madrid, Barcelona y Mallorca- se ha extendido a más de 40 países de los 5 continentes.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés), más de 1 de cada 3 pacientes mueren en menos de un mes de haber recibido el diagnóstico de una infección invasiva por este hongo que, a diferencia de otros hongos, se propaga fácilmente por contacto de persona a persona y es difícil de diagnosticar.

Escalado del i+D+I

En los últimos 5 años las infecciones por este hongo letal han aumentado en más del 500%, siendo el cambio climático uno de los factores que contribuyen a su expansión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el Candida auris como uno de los 19 hongos infecciosos más peligrosos para la salud pública. Con esta tecnología española aplicada a la desinfección y la esterilización hospitalaria, el sector tendrá la clave tecnológica que necesita para erradicar el hongo.

A medio plazo, la spin-off Molecular tiene previsto actuar en la industria alimentaria. Para frenar los brotes de microorganismos patógenos como la Listeria y la Salmonella, de las que, solo en España, se registran al año 180 alertas sanitarias. Se estima que estos brotes provocan pérdidas sostenidas de hasta un 30% en las ventas de los productos alimentarios afectados. Y es que, en tan sólo dos semanas -un brote moderado- puede suponer un coste de más de 1.000.000 de euros en las ventas.

Clave del apoyo inversor

La inversión pública y privada en tecnologías del Deep Science -o tecnologías basadas en la ciencia- es cada vez más urgente, por ello el science equity BeAble Capital, desde 2018 ha creado o invertido más de 40 compañías españolas con tecnologías altamente disruptivas y sostenibles en sectores clave para la economía como la tecnología de química verde.

A este respecto, Almudena Trigo, fundadora y presidenta de BeAble Capital indica "invertir en sectores que resuelvan desafíos para nuestra supervivencia como la eliminación de contaminantes, energía más verde y mejor almacenamiento, agua, revalorización de residuos o nuevos materiales, con un alto componente rentable y sostenible nos permitirá, como país, posicionarnos en el núcleo duro de la re-industrialización europea, tan necesaria hoy".

Tecnología como solución

Esta nueva tecnología disruptiva de Molecular comprende un ácido peroxicarboníco obtenido a partir de reactivos sencillos, comercialmente disponibles, económicos y no tóxicos.

Esta spin-off ha demostrado que la efectividad de esterilización sobre patógenos como el hongo asesino -con brotes mayormente en hospitales- es 60 veces superior al agente de esterilización con mayor actividad microbicida que existe en el mercado. Tecnología desarrollada por un equipo de investigadores liderado por Eduardo García-Verdugo, co-fundador y el actual equipo de la Spin-off.

Según Carlos Estévez cofundador y CEO de Molecular; "este apoyo inversor supone un hito estratégico que facilitará la escalabilidad de nuestra tecnología disruptiva, contribuyendo a preservar millones de vidas y reduciendo el impacto ambiental, imprescindible para procesos de limpieza, desinfección y/o esterilización"

Por primera vez en 150 años, se ha logrado diseñar un agente de esterilización con todas las propiedades deseadas por el mercado y por las autoridades sanitarias y ambientales, lo que representa un hito.

El mayor crecimiento de Europa en solicitudes de patentes europeas lo ha registrado España. Sin embargo, a pesar del aumento del 44% en la última década, según la Oficina de Patentes Europea, nuestro país se encuentra muy por debajo de los países europeos en inversión en química verde, energía verde, biotecnología o nuevos materiales que impulsen la industria tecnológica en sectores clave para los desafíos de la economía.