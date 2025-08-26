Ryanair y Booking cierran un acuerdo que integra vuelos de la aerolínea en la plataforma de viajes

Ryanair y Booking Holdings han firmado un acuerdo que marca un punto de inflexión en su relación comercial, permitiendo a los usuarios de plataformas como Booking.com, Kayak, Priceline y Agoda reservar vuelos de Ryanair con acceso completo a precios y destinos. La alianza también elimina la necesidad de verificación adicional en myRyanair, facilitando recibir notificaciones sobre los vuelos directamente en el dispositivo electrónico. Este pacto pone fin a años de tensiones comerciales entre ambas compañías y refuerza la estrategia de Ryanair de ampliar opciones para los clientes a precios competitivos.

La alianza también elimina la necesidad de verificación adicional en myRyanair, facilitando recibir notificaciones sobre los vuelos directamente en el dispositivo electrónico, asegurando que los cambios de horario, modificaciones en el embarque o cancelaciones lleguen directamente al móvil del usuario, agilizando la gestión de sus viajes.

Con más de 235 destinos disponibles, los clientes podrán consultar todos los precios y seleccionar opciones de vuelo con total transparencia, evitando cargos inesperados y complicaciones habituales en la reserva online. Ryanair ha destacado que la iniciativa refuerza la comodidad y la seguridad de los viajeros. Booking Holdings se suma así a la lista de agencias de viajes online aprobadas por Ryanair, que ya incluye empresas como loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés o Expedia.

Este paso refuerza la estrategia de la aerolínea de trabajar estrechamente con plataformas confiables. Expertos en turismo destacan que el acuerdo no solo beneficia a los clientes, sino que también permitirá a ambas compañías concentrarse en mejorar la oferta y aumentar la visibilidad de sus servicios en el mercado europeo e internacional.

La aerolínea espera que se incrementen las reservas y consolide su presencia digital, ofreciendo un servicio más ágil y accesible. Mantiene su enfoque en facilitar la planificación de viajes y ofrecer precios competitivos, colaborando con las agencias online para ofrecer un servicio más completo y fiable.