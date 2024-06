Correr por la playa: ¿es mejor descalzo o con zapatillas?

El running es uno de los deportes más populares y si vives en una zona costera puedes añadir un plus en tus salidas: correr por la playa. Sin embargo, si has corrido alguna vez por la playa sabrás que no se puede comparar a correr por una superficie plana. Entonces, ¿cómo se debe correr en la playa?, ¿es mejor con zapatos o descalzo?

Ventajas de correr descalzo en la playa

Sensación natural: correr descalzo permite una mayor conexión con la superficie, lo que puede mejorar la propiocepción. Esto puede conducir a una técnica de carrera más eficiente y a una menor fatiga. Fortalecimiento muscular: al correr descalzo, los músculos de los pies, tobillos y piernas se ven obligados a trabajar más para estabilizar el cuerpo sobre la arena inestable. Esto puede ayudar a fortalecer estos músculos y mejorar la flexibilidad. Reducción del impacto: la arena suave absorbe parte del impacto de cada pisada, lo que puede reducir el estrés en las articulaciones, especialmente en las rodillas y tobillos. Esto puede ser beneficioso para corredores con lesiones o aquellos que son propensos a ellas. Sensación de libertad: correr descalzo por la playa puede ser una experiencia muy liberadora y agradable. Además de los factores físicos, contamos con este factor mental que puede hacer tu jornada de running mucho más agradable.

Ventajas de correr con zapatillas por la playa

Protección contra lesiones : la arena de la playa puede contener conchas, rocas y otros objetos afilados que pueden lesionar los pies descalzos. Las zapatillas ofrecen protección contra estos elementos y también pueden ayudar a prevenir torceduras y esguinces.

: la arena de la playa puede contener conchas, rocas y otros objetos afilados que pueden lesionar los pies descalzos. Las zapatillas y también pueden ayudar a prevenir torceduras y esguinces. Mayor estabilidad : la arena puede ser un terreno inestable, especialmente si está mojada o blanda. Las zapatillas proporcionan mayor estabilidad y soporte al pie , lo que puede ayudar a prevenir caídas y lesiones.

: la arena puede ser un terreno inestable, especialmente si está mojada o blanda. Las zapatillas proporcionan mayor , lo que puede ayudar a prevenir caídas y lesiones. Soporte del arco: las zapatillas con buen soporte del arco pueden ayudar a prevenir la fascitis plantar y otras lesiones relacionadas con el pie.

Una mujer corre por la playa con zapatillas.

En definitiva, ¿cuál es la mejor opción?

La decisión de correr descalzo o con zapatillas por la playa depende de varios factores, como tu experiencia como corredor, tu historial de lesiones, las condiciones de la playa y tus preferencias personales.

Si eres un corredor principiante o si tienes un historial de lesiones, es mejor que comiences corriendo con zapatillas por la playa. Esto te ayudará a proteger tus pies y articulaciones mientras te acostumbras a correr en este tipo de terreno. Una vez que hayas ganado experiencia y confianza, puedes intentar correr descalzo por períodos cortos de tiempo.

Si eres un corredor experimentado y no tienes problemas de lesiones, puedes probar correr descalzo por la playa. Asegúrate de elegir una playa con arena suave y libre de objetos afilados. Comienza con carreras cortas y aumenta gradualmente la distancia a medida que te sientas más cómodo.

En general, es importante escuchar a tu cuerpo y adaptarte a las condiciones de la playa. Si sientes dolor o molestias, detén la carrera y ponte las zapatillas. Lo más importante es disfrutar de la experiencia de correr por la playa y aprovechar los beneficios que esta actividad ofrece para tu salud y bienestar.