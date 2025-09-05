Desde que Ester Expósito saltó a la fama en 2018 con su papel en Élite, cuando apenas tenía 19 años, su imagen ha permanecido inconfundible gracias a su cuidada melena rubia. Este jueves, la intérprete sorprendió, aunque sin alterar su icónico color de cabello, con un sutil cambio de look.

Tal y como vimos en su aparición en El Hormiguero y en el photocall de Talento, el thriller psicológico que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 5 de septiembre, la actriz madrileña ha estrenado un flequillo recto, un tipo de corte que encaja a la perfección con sus facciones, aportando suavidad y dulzura a su rostro.

"Ahora que llevo flequillo, en las discotecas me piden el DNI", admitió la joven entre risas durante su entrevista con Pablo Motos. Ester lució su flequillo con una diadema negra y unas ondas Old Hollywood, un tipo de peinado que se caracteriza por su acabado suave y definido.

Para rematar su estilismo delicado, Ester optó, tal y como suele hacer en sus apariciones públicas, por un makeup no makeup, una propuesta que potencia las facciones y la luminosidad del rostro sin recurrir a un exceso de productos.

Hay que recordar que cada vez que pisa una alfombra roja, la intérprete suele lucir su cabello largo con capas, ya sea con la raya en medio o hacia un lado. En el caso de apostar por recogidos, en la mayor parte de las ocasiones, la actriz se decanta por coletas XL o moños elevados.