Ley del contraste simultáneo de Chevreul: así se ve el color de tu pelo según tu ropa, complementos y maquillaje

El color del cabello nunca se percibe en solitario. Aunque lo hayamos elegido con mimo en la peluquería, su apariencia final se ve inevitablemente afectada por lo que llevamos puesto. Y no hablamos de moda en general, sino de un detalle clave: el color de la ropa y los accesorios que enmarcan nuestro rostro. Este fenómeno, analizado desde la colorimetría aplicada, combina óptica y psicología: cómo el ojo interpreta los tonos y cómo estos, a su vez, influyen en nuestra percepción de la belleza.

La personal shopper e influencer Marta Escoda, con más de 300.000 seguidores en Instagram, lo explicó en un vídeo viral. En él aparece con mechas rubias y realiza una demostración sencilla: primero se viste con una camiseta blanca y después con una negra.

El resultado es sorprendente: con el blanco, sus mechas se ven luminosas y definidas; con el negro, el rubio parece perder luz, casi oscurecerse. "Los contrastes cambian la percepción de los colores", afirma Escoda. Esta observación conecta directamente con la Ley del contraste simultáneo de Chevreul, que sostiene que un color se modifica según los tonos que lo rodean.

El contraste no solo depende de camisetas o vestidos. Bufandas, pañuelos y accesorios tienen un papel determinante. Los tonos fríos como azules y plateados potencian los rubios ceniza y los grises, mientras que los cálidos –rojos, naranjas o dorados– realzan los cabellos cobrizos, mechas californianas o negros intensos.

Cómo se ve el pelo según el color de la ropa

Cabellos castaños o negros: cerca de prendas oscuras tienden a verse aún más profundos.

Cabellos rubios o grises: con colores claros o blancos pueden parecer más planos, pero con prendas oscuras ganan un efecto brillante.

Qué maquillaje te sienta bien según el color de tu pelo

Sombras y labios intensos (rojos, burdeos) armonizan con cabellos oscuros y pelirrojos.

Tonos azules o malvas en ojos y labios nude acompañan a rubios claros y plateados.

La clave está en decidir si buscamos armonía o contraste. Si lo tuyo es un look sofisticado y uniforme, apuesta por colores similares a tu melena. Pero si prefieres destacar el cabello como protagonista, entonces busca la oposición cromática. Eso sí, evita extremos muy marcados que pueden endurecer los rasgos.

Escoda recuerda que este fenómeno también afecta a la piel. El mismo color de blusa puede acentuar un subtono cálido o, por el contrario, hacerte lucir apagada. Por eso, pensar en la ropa que rodea el rostro es tan importante como elegir un buen tinte.