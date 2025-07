Noelia Jiménez, peluquera de Lola Herrera a los 90 años: "No hay edad para el pelo largo, solo hay que saber cómo llevarlo"

Lola Herrera se muestra a sus 90 años con un pelo largo, blanco y brillante mientras se encuentra en plena gira de la obra Adictos. La actriz ya fue un icono en los años noventa cuando eligió un corte pixie y fue referencia en numerosos salones de belleza. "Sé que en las peluquerías hubo una época en la que las señoras usaban mi imagen como referencia. Llevaba mechas muy grandes y el pelo peinado hacia atrás y engominado", confesó en una entrevista.

Su melena actual es algo que ha sorprendido a sus seguidores por la complicación que tiene mantener un pelo sano y brillante a cierta edad. La actriz opta por todo tipo de peinados, llevando el cabello recogido en moño, coleta o suelto.

"Lo bonito de un pelo largo es que hable de ti. Que esté hidratado, que tenga forma y que te represente. A mí me encantan las melenas con dignidad: con un dibujo bonito, volumen y mucha personalidad", expone Noelia Jiménez, la peluquera de Lola Herrera a la revista Lecturas.

"El mejor corte es aquel que se adapta a tu ritmo de vida y realza tu belleza sin esfuerzo", añade la peluquera destacando los tres elementos imprescindibles: conocer la textura del pelo, una buena hidratación y productos de calidad.

"Lola lleva una melena blanca preciosa, y aunque probablemente su blanco sea natural, eso no significa que no haya un trabajo detrás. Mantener una melena sana y bonita a los 90 requiere atención, buenos hábitos y mucho mimo", afirma Noelia respecto a la dedicación que tiene un buen cuidado capilar y sobre todo, a edades avanzadas. "No hay edad para el pelo largo, solo hay que saber cómo llevarlo", sentencia la experta al estar relacionado generalmente con la juventud.

Los cinco consejos de Noelia Jiménez para cuidar el pelo largo

Usar productos adecuados según el tipo de pelo. "Los cabellos más secos o encrespados necesitan productos en crema y aceites que aporten nutrición. En cambio, si tienes un pelo muy fino, es mejor usar productos con un poco más de fijación para evitar que el rizo o la forma se deshagan".

Lavar con la frecuencia necesaria, no más ni menos. "La frecuencia la demanda el propio cabello. Hay personas que necesitan lavarlo cada dos días y otras que con una vez por semana es suficiente. Lo importante es observar cómo responde tu pelo".

Usar siempre acondicionador y/o mascarilla. "El cabello largo necesita hidratación constante. Si no lo hidratas, se puede electrificar o perder forma. Especialmente si tienes el cabello fino, hay que tener mucho cuidado para evitar el efecto encrespado o apagado".

Secado con sentido (y sin miedo al volumen). "Si quieres volumen, seca con difusor boca abajo y luego deshaz el rizo o la onda con los dedos. Si prefieres una melena más calmada, sécalo al aire y elimina el exceso de humedad con toalla sin frotar".

Cortar en seco y con criterio. "El corte en seco es clave, sobre todo si tienes textura o rizo. Así se ve realmente cómo se comporta el pelo. Además, en melenas largas es mejor evitar cortes totalmente rectos: las capas suaves dan movimiento y naturalidad sin restar longitud".