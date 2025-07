Sofía Vergara habla con Beatriz Cortázar y desvela sus 'tips' para estar perfecta: "Dormir bien, pelo largo y buen escote"

Se define como una enamorada de España y es que su primer recuerdo fue un viaje en tren por Andalucía hace ya más de treinta años. Desde entonces, Sofía Vergara ha regresado en muchas ocasiones y en esos viajes fue cuando descubrió la cosmética española y lo que ella define los "bloqueadores" de sol que son su debilidad. Tanto los usó que cada vez que algún amigo o familiar venía a nuestro país, lo único que le encargaba era que le compraran esas cremas de color con maquillaje que no tenía en Estados Unidos. "Un día hablando con un amigo pensamos que debíamos copiar ese producto y venderlo en Estados Unidos. Descartamos lo de copiar y nos pusimos a investigar quién era el responsable de Cantabria Labs. Conocimos a Juan (Matji) y en seguida nos enamoramos y aquí estamos cuatro años después".

La línea que han sacado con Sofía se llama Toty precisamente porque es como la apodan en su círculo más cercano y le hizo mucha gracia. "A mi mamá y a mis amigas les encanta esta línea porque no tienes que ponerte tantas cosas. Tienes el bloqueador, el maquillaje y otros ingredientes que ayudan a la piel y todo en uno", cuenta Sofía en su encuentro con los medios en Madrid, que finalmente ha podido realizarse tras tener que anular la primera convocatoria a causa del tremendo apagón que sufrimos en nuestro país. La propia Sofía contó después en sus redes cómo se quedó incomunicada en el hotel Four Seasons durante más de ocho horas junto a su equipo y su sobrina.

La colombiana es una mujer muy directa y cuando le preguntan qué ha aprendido de esta experiencia como empresaria en belleza su respuesta es muy clara: "Soy muy necia. Queremos hacer las cosas bien y que sea un proyecto que dure en el tiempo y por eso quiero que todo salga como queremos", asegura.

En sus cuidados diarios destaca "dormir bien y cuidados de viejecita que ya voy cumpliendo años", reconoce divertida. En cuanto a sus gustos estéticos reconoce que sigue fiel a su imagen de hace décadas. Melena larga, buen escote, bien maquillada y vestida porque "así es como me siento mejor", cuenta.

Su mejor secreto de belleza a su edad es comer proteína y tratar de dormir mucho además de usar siempre filtro solar, algo que no hacía años atrás y por eso reconoce que tiene la piel del cuerpo más estropeada: "Por suerte, la cara siempre me la protegí". Y confiesa: "A las latinas nos gusta cuidarnos mucho casi desde niñas. Yo recuerdo que mi abuela antes de llevarnos al colegio se ponía los rulos calientes. Hoy lo pienso y me admiro pero es que esas costumbres forman parte de nuestra cultura latina".