El tono de pelo que arrasa este verano: el color con el que Laura Escanes marca tendencia esta temporada

Laura Escanes (29) está viviendo uno de sus momentos más dulces. La ex de Risto Mejide está disfrutando del verano junto a su novio, Joan Verdú, y su familia en Menorca, destino que ya se ha convertido en su favoritísimo. Y como no podía ser de otra forma, ha aprovechado su 'glow up' personal para marcar tendencia. Esta vez, con su melena.

Fiel a su estilo, Laura ha apostado por lucir su melena al natural, sin artificios, y con un tono rubio oscuro que le sienta de maravilla (de hecho, sus seguidoras no dejan de preguntarle). Un color que, aunque es bastante discreto, gana protagonismo con el sol, transformándose en mechones dorados que realzan aún más su bronceado y le dan ese efecto de buena cara que tanto buscamos esta temporada.

Laura Escanes

Una melena que ya se ha convertido en la envidia de muchas. La influencer arrancó sus vacaciones luciendo pelazo: largo, con extensiones adhesivas (una opción ideal para mantener todo el verano sin complicaciones), y apostando por su color natural. Lo cierto es que clava ese tono mocca caramelo que tanto se lleva esta temporada. ¿Su secreto? Cuidar el cabello al máximo, mantenerlo sano e hidratado, y dejar que el verano haga su magia. El resultado salta a la vista: una melena con movimiento, con ese punto 'effortless chic', muy en tendencia, y que la vuelve a coronar como referente beauty este verano.