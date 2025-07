Los siete productos que necesitas para cuidar todo tipo de melenas según Chris McMillan, peluquero de Jennifer Aniston

Jeniffer Aniston Courtney Cox, Miley Cyrus o Kim Kardashian son algunas de las celebridades que confían en Chris McMillan para cuidar su cabello. El estilista, con una gran carrera profesional tras trabajar con Living Proof y Drunk Elephant entre otras marcas, lanzará el próximo 12 de agosto su homónima marca en colaboración con Sephora.

En este contexto, en una reciente entrevista con WWD en el hotel Península Chicago, Chris McMillan ha confesado cuáles son los siete productos que "siempre usa" y que sirven para todo tipo de cabellos, con el objetivo de realizar un peinado profesional desde casa.

Los siete productos de McMillan

The Glassy Smooth Blowdry Spray es un spray que, además de alisar el pelo, te lo protege del calor y te proporciona brillo. Para al experto capilar, The Styling Balm es recomendable para controlar el frizz y dar una forma diferente al pelo consiguiendo un acabado más natural. También opta por The Dry Texture Spray para los que buscan un look más despeinado.

The Gel es otro de sus productos imprescindibles para McMillanal, ya que consigue una fijación flexible en el cabello. The Mousse da volumen y cuerpo al cabello sin apelmazar mientras que The Major Hairspray proporciona control sin dejar residuos. Por último, destaca The Wand, perfecto para los cabellos rebeldes consiguiendo retoques rápidos y acabados impecables.

Claves de Chris McMillan para mantener un cabello cuidado

A lo largo de su trayectoria, Chris McMillan ha dado varias claves para el cuidado capilar. El peluquero de Jennifer Aniston es fiel defensor de solo utilizar el champú en la raíz del pelo y el acondicionador en las puntas. De esta manera, podrás conseguir un cabello mas sano y con menos grasa.

Otro punto que destaca es la importancia de cortar el pelo. "El pelo dañado no se puede disimular, hay que cortarlo", opina. A parte de tener un cabello saludable, eliminando las puntas si están secas, el estilista destaca la importancia de un pelo con brillo. Para ello, recomienda utilizar un protector térmico durante el verano, que además de protegerte del sol, moldea y da textura al cabello.

Con muchos medicamentos, la caída del cabello cada vez es más común. Por este motivo, Chris explica cómo evitar la caída del cabello, el envejecimiento y las canas. "Quiero enseñar a la gente lo básico que puede hacer con su cabello, especialmente en la ducha", ha contado.

El peluquero considera que la medida perfecta para un producto es el tamaño de una moneda, asegurando que muchas veces se utiliza más y eso solo perjudica al cabello. También defiende el probar nuevos cortes pero si eliges el pelo largo, acudir cada tres meses a la peluquería para sanar las puntas.