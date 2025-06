Las personas que tienen muchas canas con el paso del tiempo cuentan con estas características, según un experto

Una primera cana puede ser para muchos cuestión de alarma, aunque los motivos no siempre están determinados por la edad: aquí la genética, la deficiencia de nutrientes como la vitamina B12, el cobre o el hierro, y hasta el estrés, pueden ser detonantes de este proceso de emblanquecerse.

A pesar de que muchos sean los que busquen pelear contra esta ley natural, otros son los terminan por aceptarlo y se consuelan con todo tipo de mitos:

??????Si te arrancas una cana, te saldrán dos

Los pelos con canas no se caen

Las canas salen por un susto

Cada cana representa una preocupación

Una cana no es otra cosa que un pelo normal y corriente que ha perdido su pigmentación, por lo que no aparecerán dos si te arrancas una. Es algo muy comentado en la sociedad, ya que las canas aparecen paulatinamente y por grupo. La ilusión óptica podría ser el origen de esta creencia.

"El que canea no calvea" es un dicho muy popular que tiene una base científica, pero en la psicología. No es cierto que el peno canoso se caiga menos y esto no es más que un ejemplo del "sesgo del superviviente": una falacia lógica que busca solo analiza los casos de "éxito" dejando de lado al resto falacia que no lo lograron.

Guillermo Martín, que se hace llamar @farmacia_enfurecida en Instagram, habla de este caso así: "Cuando vemos a un hombre mayor hay dos opciones, o está calvo o tiene canas. Así que asumimos que si hay canas el pelo no se cae. En realidad si alguien no pierde el pelo, porque hay gente que no se queda calva, pues este se vuelve blanco.

En conclusión

El divulgador comparte que no hay correlación entre el pelo blanco y la caída de este. Si a una persona no se le cae el cabello, este se volverá cada vez más blanco con menos pigmentación, pero esto no significa que sea más resistente ante la posibilidad de la calvicie.

Son procesos completamente independientes, aunque los dos se asocien al envejecimiento.

La pérdida de melanocitos en los folículos pilosos hace que no se genere más melanina (el resultado es una cana). La calvicie está, en la mayoría de los casos, influida por factores hormonales y genéticos.

Sin embargo, no es algo excluyente a la edad más joven. Personas de entre 20 a 30 años pueden ver aparecer las primeras canas o que comience un retroceso en las entradas o adelgazamiento en la coronilla si hay predisposición genética (aunque no es lo más frecuente).