Formentera, un objeto de deseo y tres productos icónicos de belleza

Si te pedimos que cierres los ojos y pienses en el verano, es posible que te imagines a ti misma con la piel luminosa, un capazo al hombro y en destino un paradisíaco. ¿Formentera? Si afinas bien la mirada, seguro que distingues el faro de Cap de Barbaria de fondo, un enclave perfecto para conectar con la naturaleza y olvidarte del mundo. La postal es tan perfecta, que para su nuevo lanzamiento, Byoode ha querido hacerla realidad a través de la colaboración con la firma de bolsos artesanales Saonara, ofreciéndonos una edición limitada que combina cosmética efectiva con diseño hecho en España: The Formentera Edit.

Para Byoode esta isla es mucho más que un destino de ensueño. Es el origen de uno de sus activos más innovadores, el retinART. Este ingrediente está presente en el nuevo sérum nocturno Retin-A Night, que ha transformado por completo el mundo de los retinoides con una propuesta más eficaz que el retinol tradicional gracias a un alga que crece en sus maravillosas aguas. A esta formulación se le suman los péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, ácido hialurónico, niacinamida y otros activos, capaces de combatir el envejecimiento. Lo que más me gusta es lo bien que trata a mi piel sensible, y he podido volver a incluir los retinoides en mi rutina de belleza, sin notar picor, descamación, o rojeces.

Además, estimula la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol tradicional, mejora la firmeza, hidratación y luminosidad, y desmiente mitos sobre la incompatibilidad con la vitamina C. Enriquecido con superalimentos como la okra, la raíz de rábano y los espárragos, este sérum reafirma, redensifica y equilibra la piel, ofreciendo resultados visibles y respaldados por estudios clínicos.

Por su parte, Saonara tiene Formentera en su ADN, tanto, que Cala Saona da nombre a la firma. Este verano han reinterpretado el icónico bolso Coquette de Saonara, creando un objeto de deseo que une belleza y artesanía. El cuerpo natural del capazo combina con elegantes detalles de piel teñidos en negro, trabajados en talleres de Ubrique, símbolo de la tradición marroquinera española, y que evoca el cielo estrellado de las noches de verano. Un accesorio para toda la vida, pura imagen del lujo silencioso e ideal para los días de verano.

Ambas firmas han querido que la magia estival salpique nuestros días, por lo que han creado a The Formentera Edit: un bolso y tres de los productos más icónicos de Byoode.

¿Qué contiene este set de edición limitada?

El interior del capazo guarda tres de los productos estrella de Byoode, pensados para todo tipo de pieles:

Nopal & Kombucha Metaphor, esencia y sérum 2 en 1

Una esencia-sérum antioxidante de uso diario. Tanto mañana como noche, que ilumina, equilibra e hidrata. Su fórmula con nopal y kombucha potencia la luminosidad y la protección frente a los radicales libres, al tiempo que hidrata con su concentración de ácido hialurónico.

Retin-A Night, una revolución más allá del retinol

El nuevo lanzamiento de Byoode es el protagonista del pack. Un sérum de noche formulado con retinal, retinART (activo antiedad de origen marino, similar al ácido retinoico en su forma química) y péptidos, ceramidas y vitamina C. Esta potente combinación trabaja durante la noche para suavizar líneas de expresión, igualar el tono y reforzar la barrera cutánea, sin causar irritación.

Mushroom & Karité Story, el velo de confort para tu piel

Esta crema antiedad que culmina la rutina. Con textura rica, pero de rápida absorción, hidrata intensamente, calma y potencia la acción de los sérums anteriores gracias a su contenido en manteca de karité y extractos de hongo.

Este pack exclusivo está valorado en más de 400 euros, pero puede adquirirse por 199 euros, tanto en la web de Byoode como en la de Saonara. Desde que lo tengo, mi piel está más uniforme y luminosa, y mis estilismos han subido de nivel. Si lo quieres, ¡corre!, que las unidades son muy limitadas.