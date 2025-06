Justin Lainez, fundador del Método Elara: "Ofrecemos un enfoque integral con entrenamiento personalizado, nutrición adaptativa, medicina estética y bienestar emocional"

Justin Lainez no es sólo el fundador de Elara, es el creador de un método que está revolucionando el concepto de bienestar integral. Tras años de experiencia en el mundo del fitness, la nutrición y la estética, ha desarrollado una metodología propia que fusiona cuerpo, mente y emoción en un mismo tratamiento.

Una depresión causada por un acné severo y un largo historial de triste bullying llevaron a nuestro protagonista a idear este novedosa metodología que ayuda a cuidarse más allá de lo físico. En esta entrevista, nos adentramos en el origen personal del Método Elara, los pilares que lo sostienen y la filosofía que ha convertido a su centro en un refugio transformador y novedoso.

"El Método Elara nació con la visión de ofrecer un enfoque integral que combina entrenamiento personalizado, nutrición adaptativa, medicina estética y bienestar emocional", nos explica su alma máter que, desde el Elara Centro en Madrid ( C/ Príncipe de Vergara 76) ayuda a la gente a cambiar de estilo de vida con un poder verdaderamente transformador…

¿Cómo surgió la idea de crear el método Elara? ¿Cuál fue el momento clave que te impulso a desarrollarlo?

Llevo muchos años trabajando en el mundo del fitness, he competido en físico-culturismo y he trabajado como entrenador personal. La idea de crear Elara y su metodología surgió de mi experiencia en competiciones, donde era fundamental alcanzar ciertos estándares estéticos.

Para lograrlo, combiné entrenamiento, aparatología, nutrición y medicina estética. Con el tiempo, empecé a aplicar esta misma metodología con mis clientes, obteniendo resultados muy positivos. Me di cuenta de que, al unir estos cuatro pilares, no sólo ayudábamos a transformar el físico, sino también a crear un estilo de vida mas saludable. El momento clave fue cuando vi que esta combinación no solo funcionaba conmigo, sino también con ellos: los resultados eran visibles, medibles y sostenibles. Ahí supe que había llegado el momento de desarrollar una metodología propia, basada en el equilibrio entre salud y estética.

Mencionaste que acompañabas a tus clientes a varios centros para diferentes tratamientos. ¿Cómo fue esa experiencia y que aprendiste de ella?

Si, solía acompañar a mis clientes a centros de estética que yo mismo había probado previamente. Lo hacia para ayudarles a tratar zonas localizadas que queríamos mejorar y acelerar resultados. Esto me permitió ver de primera mano como reaccionaba cada cuerpo a los distintos tratamientos. Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Me hizo entender todavía más la importancia de la personalización: no hay dos cuerpos iguales, y cada uno necesita un enfoque único. Esa fue otra clave para consolidar el método Elara.

¿Podrías contarnos mas sobre esa parte personal de tu historia?

A los 21 años sufrí un desorden hormonal que me provoco acné quístico severo. Me dejó el rostro lleno de cicatrices profundas. Fue una etapa muy dura: sentía vergüenza, inseguridad, incluso llegue a autolesionarme al intentar tratar los granos por mi cuenta con agujas y objetos punzantes, lo cual solo empeoró la situación. Esa experiencia me afecto física y emocionalmente, tanto que necesite ayuda psicológica. Desde entonces, la estética ha sido una aliada en mi vida. Gracias a tratamientos con dermatólogos y esteticistas, he ido mejorando poco a poco el estado de mi piel. Esa vivencia marcó un antes y un después en mi relación con la estética. Se por experiencia propia lo importante que es sentirse bien con uno mismo, y por eso empatizo tanto con quienes llegan a Elara buscando una transformación.

¿Cuál es la filosofía que define el método Elara y por que crees que esta resonando tanto entre tus clientes?

En Elara creemos en la belleza natural y en el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. No somos solo una clínica estética, somos un espacio donde ayudamos a las personas a cuidarse de manera integral y consciente. Nuestra filosofía va mas allá de lo físico: se trata de sentirse bien por dentro y por fuera. El enfoque holístico y la personalización nos han permitido conectar profundamente con nuestros clientes, porque les ofrecemos una experiencia que transforma su estilo de vida, no solo su apariencia.

¿Podrías explicarnos como se integran las cuatro disciplinas entrenamiento deportivo, nutrición, aparatología y medicina estética en una sola experiencia?

En Elara hemos creado un ecosistema único que combina estas cuatro disciplinas en un solo espacio. Cada una potencia a la otra para lograr resultados medibles, sostenibles y adaptados a cada etapa de la vida de nuestros clientes. Más que tratamientos aislados, ofrecemos un sistema que evoluciona con la persona. Desde que entras al centro hasta que sales, estas acompañado por un equipo multidisciplinar que diseña una experiencia a medida. El bienestar, la salud y el rendimiento se trabajan de forma conjunta.

Sueles explicar que todo comienza con análisis y estudios nutricionales. ¿Qué papel juega este paso en el éxito del método?

Cada cuerpo es único, por eso en Elara no empezamos ningún tratamiento sin antes realizar un análisis completo. Este paso es fundamental para conocer el punto de partida y diseñar un plan verdaderamente personalizado. Nuestros profesionales analizan el estado físico, nutricional y emocional de cada cliente para que el tratamiento o entrenamiento sea efectivo, realista y sostenible en su día a día. Este enfoque individualizado es una de las claves del éxito de nuestra metodología.

¿Qué diferencia al centro Elara de otros espacios de bienestar y salud? ¿Qué puede esperar alguien que cruza sus puertas por primera vez?

Lo que nos diferencia es que no somos solo un centro de estética: somos un espacio de transformación. En Elara creemos que cuando te sientes bien contigo mismo, todo cambia. Nuestra misión es ayudar a las personas a redescubrir su bienestar a través de la belleza natural, la innovación y un servicio totalmente personalizado. Apostamos por la salud, la naturalidad y la confianza como pilares de cada experiencia. Quien entra a Elara puede esperar un trato humano, cercano y profesional, enfocado en resultados visibles y una mejora real en su calidad de vida.

¿Cómo se adapta el método Elara a las necesidades específicas de cada cliente? ¿Tenéis protocolos personalizados para cada perfil?

En Elara no trabajamos con protocolos estándar. Cada cliente es evaluado por profesionales de las distintas áreas y, a partir de ahí, se diseña un plan totalmente personalizado. Cada cuerpo tiene su historia y sus necesidades. Por eso nuestros tratamientos y programas se adaptan a la realidad y al estilo de vida de cada persona. La personalización es nuestro mayor valor diferencial.

¿Podrías compartir un ejemplo de cliente cuyo cambio o evolución haya emocionado especialmente?

Una de nuestras clientas es artista, con una vida muy ajetreada y poco tiempo para cuidarse. Llego a Elara con el objetivo de verse mejor, pero sin saber como integrarlo en su rutina. Diseñamos para ella un protocolo adaptado a su día a día y al poco tiempo no solo empezó a notar cambios físicos, sino también emocionales. Hoy nos cuenta que sin nuestra ayuda no habría sido posible lograr esos resultados. Su evolución nos emociona porque demuestra que, incluso con poco tiempo, es posible transformar tu vida cuando tienes el acompañamiento adecuado.

¿Qué planes tienes para el crecimiento del Método Elara? ¿Te gustaría expandirlo a otras ciudades o países?

Dado el éxito y la acogida que ha tenido en Madrid, uno de nuestros principales objetivos es expandir este modelo a otras ciudades de España y, eventualmente, a nivel internacional. Creemos firmemente que este enfoque holístico puede beneficiar a muchas más personas, y estamos trabajando en la creación de alianzas y en la formación de profesionales que compartan nuestra filosofía para llevar Elara a nuevos horizontes.

Después de años en el mundo del entrenamiento y la estética, ¿qué te motiva hoy a seguir adelante y a innovar con Elara?

Mi principal motivación es ver cómo las personas transforman no solo su cuerpo, sino también su mente y su autoestima. Cada historia de superación y cada logro de nuestros clientes me impulsa a seguir innovando y mejorando. Además, el mundo de la salud y el bienestar está en constante evolución, y me apasiona estar al tanto de las últimas investigaciones y tecnologías para integrarlas en nuestro método y ofrecer siempre lo mejor a quienes confían en nosotros.

Para quien esté pensando en empezar este viaje de transformación con Elara, ¿Qué consejo le darías?

Les diría que se permitan vivir la experiencia con mente abierta y compromiso. El Método Elara no es una solución rápida, sino un camino hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado. Cada persona es única, y por eso personalizamos cada programa según las necesidades y objetivos individuales. Con constancia, apoyo profesional y una actitud positiva, los resultados no solo se ven, sino que se sienten profundamente.