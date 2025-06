Cómo tratar las manchas en la piel en verano (y por qué el ácido tranexámico es tu mejor aliado)

Con la llegada del buen tiempo, las manchas en la piel se convierten en una de las mayores preocupaciones estéticas para muchas mujeres y hombres en España. Así lo demuestra la II Edición del informe SkinData de IMR (Instituto Médico Ricart), que revela que el 50% de los encuestados afirma tener manchas, siendo las mujeres mayores de 35 años el grupo más preocupado (58%). Lo alarmante es que, según el estudio, esta inquietud ha crecido notablemente respecto a 2024.

¿Por qué aparecen manchas en la piel?

Las manchas faciales pueden tener múltiples causas: exposición solar, factores hormonales, edad, genética, o incluso el uso inadecuado de ciertos cosméticos. La combinación de sol y piel sensibilizada es, sin duda, uno de los mayores detonantes. En este contexto, mantener una piel uniforme, luminosa y saludable en verano puede parecer misión imposible… pero no lo es.

Una de las opciones más efectivas y seguras para combatir el melasma y las manchas oscuras es la mesoterapia blanqueante con ácido tranexámico. Este tratamiento mínimamente invasivo introduce directamente en la piel sustancias despigmentantes como el ácido tranexámico a través de microinyecciones, actuando de forma localizada y sin necesidad de tiempo de recuperación.

¿Qué es el ácido tranexámico y por qué es tan eficaz?

El ácido tranexámico ha ganado popularidad en la dermatología estética gracias a su capacidad para inhibir la activación de los melanocitos, las células responsables de la pigmentación. Esto no solo reduce la intensidad de las manchas existentes, sino que previene la aparición de nuevas.

Beneficios clave:

Apto para el verano: No sensibiliza la piel al sol, a diferencia de otros tratamientos como los peelings químicos o el láser.

Precisión máxima: Se aplica directamente sobre la zona afectada, asegurando mayor eficacia.

Seguro y cómodo: Procedimiento sin anestesia, sin baja médica y de apenas 2 minutos.

Complemento a la fotoprotección: Ideal junto al protector solar para mantener los resultados.

Según IMR, se recomiendan tres sesiones mensuales y seguir una rutina de fotoprotección rigurosa tras cada aplicación.

El poder del protector solar… y los errores más comunes al usarlo

La fotoprotección sigue siendo la primera línea de defensa frente al melasma. Sin embargo, como apunta el farmacéutico Eduardo Senante (@farmaciasenante), aún existen numerosos mitos y malas prácticas. Entre ellas, una de las más populares es: ¿La vitamina C mancha la piel en verano? FALSO. Según Senante, "la vitamina C es antioxidante y despigmentante. Combinada con un buen SPF es tu aliada, no tu enemiga".

¿Hay que dejar el retinol en verano? Otro mito. "Ni sensibiliza más ni empeora las manchas si se usa correctamente. La clave está en la constancia", explica el experto.

Cómo aplicar correctamente sprays, sticks y solares con color

Senante también advierte sobre el uso incorrecto de ciertos formatos de protección solar. El spray solar "debe aplicarse a 3 cm de la piel y distribuirse como si pintaras. De lo contrario, su efectividad se reduce drásticamente", indica. Por el contrario, los sticks solares y solares con color se suelen aplicar en cantidad insuficiente. "Con los sticks pueden ser necesarias más de 10 pasadas. Y los solares con color deben ir acompañados de un SPF sin pigmentos para asegurar protección completa", recomienda.

Es importante recordar que no todas las manchas son iguales y su tratamiento debe adaptarse al tipo de piel, profundidad, componente vascular, factores hormonales o genéticos. Por ello, el diagnóstico dermatológico previo es esencial antes de iniciar cualquier protocolo despigmentante.

Desde láseres fraccionados hasta peelings o fórmulas magistrales, la clave está en un abordaje personalizado que combine seguridad, eficacia y realismo en los resultados.

El decálogo para una piel uniforme y sin manchas este verano

Consulta con un dermatólogo para valorar tu tipo de mancha.

Aplica protector solar todos los días del año, y reaplícalo cada 2-3 horas.

Apuesta por tratamientos seguros como la mesoterapia con ácido tranexámico, incluso en los meses de sol.

Mantén tu rutina de activos como vitamina C y retinol si ya los usas, adaptándola según tu piel.

Evita la exposición directa al sol, sobre todo en las horas centrales del día.

No confíes solo en sprays o maquillajes con SPF. Úsalos bien o combínalos con un solar clásico.

Sé constante: los resultados visibles requieren paciencia y continuidad.

Usa sombreros, gafas de sol y ropa que proteja tu piel.

Desmitifica el "bronceado saludable": es sinónimo de daño solar.

Prioriza la salud de tu piel sobre la estética temporal. El cuidado preventivo es la mejor inversión.