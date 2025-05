Hablamos con la doctora Sara Marín sobre la menopausia: "Hay mucho miedo a dejar de ser femenina, a perder esa idea de 'belleza'"

A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo experimenta cambios. Especialmente en el cuerpo de las mujeres: la adolescencia trae consigo la menstruación, la adultez puede abrir la puerta a la maternidad, y la madurez, casi sin hacer ruido, da paso a la menopausia. Una fase natural -aunque muchas veces temida- que indica el fin del ciclo menstrual y el inicio de una nueva etapa, repleta de cambios, sensaciones y retos que conviene conocer para vivirla con bienestar. No es una enfermedad ni un castigo, sino un cambio biológico necesario que abre la puerta a nuevas experiencias y emociones. Sin embargo, algunas mujeres la viven desde el desconocimiento y la falta de información. Por ello, cada vez son más los profesionales de la salud que están decididos a cambiar esa visión, acercando la medicina a través de las redes sociales con información libre de prejuicios. Ejemplo de ello es Sara Marín, médica, e influencer en sus ratos libres, -conocida en redes como @uncafecontudoctora- que está revolucionando la forma de contar la medicina preventiva con sus píldoras informativas en Instagram. Hoy hablamos con ella para que nos ayude a entender las claves de la menopausia, rompamos mitos y nos ofrezca las herramientas para sobrellevarla con la mayor normalidad del mundo y sin dramas de más.

"La menopausia no es una enfermedad, pero representa un cambio hormonal muy grande. Y al no considerarse como una condición médica que requiera tratamiento, muchas veces no recibe el acompañamiento que se necesita", señala. "Los síntomas afectan el cuerpo, sí, pero también el bienestar emocional. Y esa dimensión suele quedar completamente desatendida", añade la doctora. "A veces, lo que al principio no es una enfermedad puede desencadenar en una si no se acompaña correctamente. Con una buena orientación, muchas mujeres podrían entender qué les pasa y prevenir problemas mayores", explica Sara.

Romper el silencio para hablar de menopausia

La menopausia es uno de esos temas que, aunque forma parte de la vida natural de las mujeres, sigue envuelta en silencio y cierto aire de vergüenza. En esta etapa no hablamos solo de cambios físicos, sino también de impacto emocional, de belleza, de autoestima y de identidad.

"Muchas veces, la menopausia entre las mujeres está muy silenciada, y eso las hace sentirse solas, incomprendidas y, en muchos casos, avergonzadas", afirma la doctora, que busca visibilizar esta etapa en la vida femenina. Pero, ¿cuáles son realmente los miedos y las dudas que surgen al comenzar con la menopausia? A menudo se enfrentan al estigma social que asocia este proceso con la pérdida de belleza, juventud y feminidad. Una narrativa impuesta culturalmente que lleva a muchas mujeres a sentirse "menos" por dejar atrás su capacidad reproductiva, e incluso a callar lo que están atravesando, por miedo al qué pensarán o, directamente, la incomprensión.

El miedo a dejar de ser "femenina"

Uno de los grandes silencios alrededor de la menopausia está relacionado con la imagen que tenemos de nosotras mismas. Según la doctora, "somos nosotras, las mujeres, las que perpetuamos ese círculo vicioso del silencio. Porque nos incomoda, nos avergüenza. Hay síntomas que pensamos que solo tenemos nosotras y, al final, todo viene de una idea social que relaciona la menopausia con el fin de una etapa reproductiva y, en cierta manera, atractiva. Existe la creencia de que dejas de ser una mujer atractiva cuando entras en la menopausia".

Entre los síntomas más comunes —y también más silenciados— están la alopecia, la incontinencia urinaria, el atrofiamiento y la sequedad vaginal. Molestias reales que impactan no solo el cuerpo, sino también en la autoestima y en la calidad de vida. "Existe mucha frustración porque muchas no saben si lo que les ocurre es normal o si hay formas de aliviarlo", cuenta.

Para combatir estos síntomas, la doctora lo resume en un mensaje muy claro: "No estás sola. No tienes que aguantar ni resignarte. Hay muchas formas de ayudar y de mejorar la calidad de vida. Pide ayuda médica, psicológica, nutricional... No tienes que esperar a que te sientas mal para pedir ayuda, también es importante hacerlo desde la prevención para gestionar mejor lo que estás sintiendo".

Y reitera: "No eres menos mujer por tener la menopausia. Trátate como tratarías a tu mejor amiga para que se sienta bien. Cuida tu alimentación, haz ejercicio, habla de lo que te pasa y, sobre todo, permítete sentir".

La menopausia: un proceso incómodo más que doloroso

¿Es un proceso doloroso? La médica responde: "Yo diría que más que doloroso es incómodo, molesto. Los sofocos, por ejemplo, hacen que salgas menos, que te sientas más limitada. El suelo pélvico pierde elasticidad y aparecen las pérdidas de orina, que afectan mucho a la calidad de vida. El atrofio vaginal produce molestias que impactan directamente en las relaciones sexuales y generan inseguridad con la pareja", detalla.

A esto se suma el miedo a no reconocerse en el propio cuerpo. Muchas mujeres se preguntan si lo que sienten es normal, si lo que están viviendo tiene solución, si es algo que simplemente deben aguantar. "Se preguntan si perder el deseo sexual o no tener el mismo rendimiento físico-mental es algo con lo que tienen que convivir para siempre, y eso genera mucha ansiedad".

Cuando estos síntomas no se expresan ni se acompañan, explica, "acaban desencadenando en malestar emocional. Una molestia física puede convertirse en un dolor emocional si no encuentras comprensión ni apoyo".

La doctora insiste en que uno de los sentimientos más comunes es la frustración. "Por una parte, nadie te orienta, y por otra, tú misma no cuentas lo que te pasa porque te avergüenzas. Decir que te haces pipí encima o que ya no tienes sexo con tu pareja a veces cuesta compartirlo, incluso con tus amigas o con tu médico. No todo el mundo es igual de abierto para hablar de estos temas".

Esto alimenta ese bucle de desconocimiento, vergüenza y frustración. "Parece que no te queda otra cosa más que lidiar tú misma con lo que te está pasando", subraya. No obstante, no todas viven la menopausia de la misma manera. "Es cierto que muchas tienen la denominada, ansiedad anticipatoria, y empiezan a preocuparse por lo que les va a pasar antes de tiempo, porque lo ven como una señal de envejecimiento. Pero otras, en cambio, lo viven con calma", comenta.

El importantísimo papel de la alimentación para sobrellevar una buena menopausia

Cuidarse por fuera y por dentro debería ser una constante en nuestra rutina diaria. Hacer deporte, llevar una alimentación saludable, ir a terapia o hablar sobre lo qué nos está pasando deberían ser hábitos cotidianos que nadie debería empujarnos a hacerlo. Sara, como buena médica, asegura que la alimentación "influye muchísimo" en cada etapa vital de una persona. "Es primordial cuidar la microbiota intestinal, porque cuando las bacterias del intestino están sanas, eso repercute en el resto del cuerpo. La alimentación es la gasolina de tu organismo y, en etapas como la menopausia, tiene un impacto enorme".

Romper el silencio, hablar sin tapujos y visibilizar lo que sienten millones de mujeres es el primer paso para transformar el desconocimiento de la menopausia. No se trata de una pérdida, sino de una nueva etapa que merece ser vivida con dignidad, información y, sobre todo, acompañamiento.