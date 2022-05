Así es Kimoa E-Bike, la bicicleta eléctrica de la marca de Fernando Alonso: precio y dónde comprar

Ante el primer Gran Premio de Fórmula 1 que se correrá en Miami, todos los pilotos y escuderías se dieron esta madrugada un baño de masas a los pies del Hard Rock Stadium, el estadio de fútbol americano de los Miami Dolphins, como forma de patrocinio del debutante evento. Todos excepto Fernando Alonso, a quien su agenda le tenía reservado otro evento personal.

El piloto español presentaba, en paralelo, la nueva bicicleta eléctrica que venderá desde su marca deportiva, Kimoa.

En 2017, el asturiano fundó Kimoa, una firma textil con tintes sostenibles y de carácter deportivo y urbano. Con pérdidas tras sus tres primeros años, Alonso vendió el 75 % del capital empresarial a la compañía estadounidense Revolution Brands, dueña de Simply EV, que entre otros productos diseña patinetes eléctricos. Desde entonces, el bicampeón del mundo se reserva el 25 % del capital a la vez que actúa como embajador de la marca.

A new product launch from @Kimoa and @alo_oficial https://t.co/RPjDhlADoh