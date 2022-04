El gigante acuícola Avramar nombra al que era su presidente como nuevo CEO

elEconomista Valencia

El consejo de Administración de Avramar Seafood Group, que tiene su sede en Vall d'Uixo (Castellón) y es uno de los mayores productores mundiales de dorada y lubina, ha anunciado que su presidente hasta ahora, Thor Talseth, ha sido nombrado CEO del grupo. Asimismo, la compañía ha comunicado que Talseth será reemplazado como presidente por Craig Tashjian, socio gerente de Amerra Capital, el accionista mayoritario de Avramar.

De esta forma el grupo de acuicultura que cuenta con la mayoría de sus producción en España y Grecia culmina la búsqueda de un nuevo ejecutivo y el relevo del anterior CEO, Alex Myers, que dejó sus funciones a finales del año pasado.

"Me siento muy honrado y emocionado por la oportunidad que me brindan de llevar a Avramar al próximo capítulo de su desarrollo y estoy enormemente agradecido por la confianza que los propietarios han depositado en mí. Mi nuevo rol me permitirá aprovechar el impulso que se ha creado y acelerar nuestro ritmo hacia nuevas oportunidades de innovación, expansión y crecimiento".

Experiencia

Con más de 20 años de experiencia en la industria internacional del marisco y la acuicultura como inversor, ejecutivo senior y también vinculado a la banca con un enfoque hacia esta industria, Talseth fue nombrado presidente de la Junta Directiva de Avramar en junio de 2016 y es socio fundador de Neptune NRCP. Anteriormente, fue jefe de capital privado en Amerra Capital Management.

"No podríamos haber esperado un CEO más fuerte y experimentado que Thor, quien ha sido una parte fundamental en la creación y el desarrollo de Avramar desde su inicio. Con la recuperación del crecimiento en la economía global, hemos visto una fuerte demanda de nuestros productos. El nombramiento de Thor acelerará aún más nuestro rendimiento y avance estratégico", afirma Tashjian, el nuevo presidente de la Junta Directiva de Avramar.

Por su parte, Danny Dweik, jefe de industria de Mubadala Investment Company y coinversor de Avramar, ha declarado: "Con el profundo conocimiento que posee, tanto de la compañía como de todo el sector de la acuicultura, Thor es sin duda la opción ideal para hacer crecer a nuestro Grupo".

Avramar Seafood Group se centra en el desarrollo de las especies mediterráneas más reconocidas a nivel mundial, dorada y lubina, y desarrolla también la cría para alimentación de otras especies como la corvina y el pargo rosado.

Avramar se creó tras la fusión de cuatro corporaciones con actividad en España y cerró el año pasado con una facturación de 385,25 millones de euros, un 3,5% más que en 2020.