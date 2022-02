Avanza Food quiere llegar a los 100 Carl's Jr. y 60 Tony Roma's en 2025

El grupo Avanza Food, que gestiona la marca californiana de hamburgueserías Carl's Jr. en nuestro país y es propietaria de Tony Roma's en España, Francia y Portugal, impulsará su proceso de expansión en 2022 con el apoyo de BBVA.

El ambicioso horizonte del grupo de restauración, liderado por Sergio Rivas y propiedad del fondo de inversión Abac Solutions desde 2018, se centra en el desarrollo de sus dos marcas de gastronomía americana más estratégicas y las unidades de dark kitchens que opera desde su creación durante la pandemia.

"Además de dar soporte y hacer el mantenimiento de las licencias de Heineken (Gambrinus, La Cruz Blanca, Official Irish Pub) y las demás marcas (La Chelinda, Tommy Mel's), daremos un fuerte impulso Carl's Jr. y Tony Roma's", señala Javier Sánchez, manager general de marcas de restauración de Avanza Food. "Con la marca californiana, de la que tenemos 27 restaurantes operativos, queremos abrir otros 15 locales este año y empezar a crecer a un ritmo de 25 establecimientos anuales hasta alcanzar los 100 en 2025".

En el caso de la cadena especializada en costillas, el grupo celebrará de manera especial en 2022 su 50 cumpleaños desde que fuera fundada en Florida. "En la actualidad contamos con 31 restaurantes de Tony Roma's en España, pero nuestro objetivo es duplicar nuestra red para 2025", explica Sánchez.

El directivo recuerda que gracias a que en diciembre de 2020 se hicieron con la propiedad de esta marca para España, Francia y Portugal, siguen en su proceso de renovación de la enseña para "volver a posicionarnos como el restaurante realmente americano, mucho allá de las costillas, con el lanzamiento de una nueva carta en los próximos meses coincidiendo con el 50 aniversario".

En cuanto a su formato de cocina fantasma, el grupo se plantea para este ejercicio el objetivo de crecer desde las cinco unidades actuales con dos nuevas aperturas. "Pensamos que es un plan con sentido hasta ver cómo evoluciona el mercado del delivery en los próximos meses, aunque creemos que, a pesar de la normalización sanitaria, seguirá fuerte y nos mantendremos en un porcentaje de ventas de entre el 20 y el 25% en este canal".

Dark kitchens

Según el responsable de marcas de Avanza Food, "con las actuales 12 marcas virtuales que tenemos operativas, además del potencial de enseñas ya establecidas como Tommy Mel's o La Chelinda, nuestras expectativas en este formato tan flexible frente al restaurante físico son muy buenas". En este sentido, el directivo destaca la gran apuesta que ha supuesto para la compañía el lanzamiento a finales de 2021 del proyecto de marca virtual junto al gigante internacional de la alimentación The Heinz Company. "El lanzamiento estratégico de The Burger House by Heinz nos abre un camino muy interesante por la combinación de la potencia de comunicación y comercial de nuestro socio, además de nuestro conocimiento operacional y gastronómico. Tras incorporarla a nuestras dark kitchens veremos hasta dónde podemos expandirlo", aclara Sánchez.

Tras dos años de dificultades derivadas de la pandemia, el grupo de restauración español acaba de renovar su acuerdo estratégico con BBVA para impulsar su expansión gracias a unas condiciones especiales de financiación para sus franquiciados. "Aunque la pandemia nos ha afectado a todos, al final hemos logrado abrir 20 restaurantes en estos 24 meses de coronavirus (diez Carl's Jr., cinco Tony Roma's y cinco dark kitchens), un dato muy positivo que se suma a todo lo que hemos aprendido en delivery y digitalización para lanzar un mensaje claro a la comunidad de franquiciados", recalca Sánchez.