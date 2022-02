Delivery Hero alcanza el 95% de Glovo y anticipa pérdidas de 330 millones para la catalana

El gigante alemán Delivery Hero ha formalizado la esperada toma de control de Glovo, la plataforma de catalana de reparto a domicilio, en una de las grandes operaciones corporativas del año. El periodo de aceptación de la oferta, -firmada por socios como el fondo español Seaya Ventures, liderado por Beatriz González, Cathay Innovation y Drake Enterprises, el mayor franquiciado de la cadena de pizza Papa Johns, junto a Korelya, Luxor Capital o Hedosophia, entre otros-, ha concluido con la aceptación de un 95% del capital. Finalmente, un 5% de los socios de la plataforma catalana, cuya identidad no ha sido desvelada, han decidido no sumarse al acuerdo para convertir sus títulos de Glovo en acciones de Delivery Hero, por lo que no se descarta que puedan tratar de negociar un pago en efectivo.

Delivery Hero precisa que el citado porcentaje del 95% de aceptación corresponde a accionistas "no operativos" de la empresa. Por lo tanto, no incluye al núcleo duro y equipo directivo de la startup española, liderado por el consejero delegado, Óscar Pierre y el cofundador, Sacha Michaud, -entre ambos suman un 2,1% del capital-, ni a los socios de confianza ("family and friends").

A lo largo de su historia, Glovo ha tenido un núcleo accionarial muy disperso, con hasta 33 inversores diferentes que han ido ampliando y/o diluyendo sus participaciones. En su capital destacan socios minoritarios como Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi; GP Bull-hound, Pernod Ricard, Rakuten, el fondo español Antai Venture Builder y los estadounidenses Lugard Road Capital y Luxor Capital, vinculados al inversor Christian Leone, entre otros, que sí se habrían sumado al canje.

Números rojos

Los títulos Delivery Hero se desploman este jueves un 30% en la Bolsa de Fráncfort -situándose por debajo de los 50 euros por título- tras anunciar previsiones para 2022 por debajo de lo esperado. Esta caída mantiene la tendencia a la baja de los últimos seis meses, en los que el gigante germano se ha dejado cerca de un 60%.

En los resultados del último trimestre, la cotizada alemana proyecta la rentabilidad a finales de 2022 pero anuncia -como ya adelantó- que Glovo no saldrá de los números rojos este año. En concreto, en su primer ejercicio bajo el control de la cotizada alemana, anticipa unas pérdidas de 330 millones de euros para la catalana tras elevar hasta los 4.300 millones el volumen de pedidos gestionados con su plataforma.

Por su parte, Delivery Hero prevé alcanzar el punto de equilibrio en el ebitda ajustado en su principal operativa, el delivery, durante la segunda mitad de 2022 y pronostica un margen de ebitda sobre ventas negativo para todo el ejercicio (de entre el 1% y el 1,2%). Su previsión es alcanzar unos ingresos de entre 9.500 y 10.500 millones este año tras cerrar 2021 en 6.600 millones.

A lo largo de 2022 la empresa liderada por Óscar Pierre se integrará en Delivery Hero, operación cuyo cierre está previsto durante este primer semestre. Al filo de las Campanadas del pasado 31 de diciembre, Delivery Hero anunciaba la compra de, al menos, un 39,7% de Glovo pasando a controlar más del 83% de la plataforma de reparto a domicilio, valorada en 2.300 millones de euros libres de deuda. La toma de control de Delivery valoró Glovo 300 millones de euros por encima de la última ronda de financiación (Serie F) cerrada el pasado mes de marzo cifrada en 450 millones.