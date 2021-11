Kilómetros de Pizza abrirá 20 restaurantes franquiciados en toda España para sus pizzas de dos metros

La firma de pizzerías de hasta dos metros Kilómetros de Pizza, ha presentado un plan de expansión en franquicia que prevé la apertura de hasta 20 nuevos restaurantes en toda España en los próximos 5 años.

Según Fernando Godoy, socio director del grupo Kilómetros de Pizza, "queremos basar nuestro crecimiento en un modelo sostenible, orientado a la calidad y no a la cantidad. Para ello, es fundamental seleccionar cuidadosamente los socios que se quieran incorporar a nuestro modelo, y, por nuestra parte, poner todo el cariño en forma de know how para que la experiencia gourmet y social de nuestros restaurantes continúe siendo un éxito, como hasta ahora".

Kilómetros de Pizza nació en 2013 de la mano de cuatro socios con trayectorias profesionales con poco en común —un creativo publicitario, un alto ejecutivo inmobiliario, un profesional de los mercados financieros y el mejor pizzaiolo español, Jesús Marquina, 5 veces campeón del mundo en elaboración de pizza—, con el propósito de reinventar el concepto de pizzería para ofrecer una experiencia que fuera única.

Así nació el concepto de las pizzas por metros, porque, como dice el propio Godoy, "lo que más nos gusta es unir a familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo a través de algo tan universal, sabroso y digestivo como una buena pizza".

En estos ocho años, el grupo ha crecido hasta contar con ocho restaurantes repartidos entre Madrid y Málaga, 120 empleados, una facturación prevista para 2022 superior a los 8 millones de euros y 500.000 clientes satisfechos año tras año.

La marca refuerza su oferta gastronómica con una carta completa formada por pastas.