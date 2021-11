Daniel Agromayor (Five Guys): "Hemos sacrificado el margen y no vamos a subir precios"

La cadena de hamburgueserías estadounidense Five Guys inaugurará el próximo lunes su quinto local en Barcelona, con lo que suma un total de 21 en toda España. Justo cuando se cumplen cinco años de su desembarco en el país, Daniel Agromayor, su director general para España y Portugal, asegura que han superado el ritmo de aperturas previo a la pandemia. El objetivo es que el año que viene se pueda alcanzar también el mismo nivel de facturación.

¿Cuántos locales abrirán este año?

Completaremos el ejercicio con un total de cinco aperturas, frente a los cuatro que abrimos en 2019. Hemos sido capaces de recuperar así la velocidad previa a la pandemia y el objetivo ahora tiene que ser llegar a un ritmo de entre 5 y 7 aperturas al año. Hay que tener en cuenta que todas nuestras tiendas son propias y que por lo tanto asumimos tanto la inversión como la plantilla, con lo que el riesgo en el negocio también es mayor.

¿Dónde quieren crecer?

Ahora tenemos 9 locales en Madrid y 5 en Barcelona; además de 2 en Sevilla y uno en Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao y Granada. Nuestro objetivo es seguir creciendo tanto en Madrid como en Barcelona, pero también llegar a las islas, sobre todo a Baleares - Canarias es más difícil e irá más lento- además de entrar en ciudades nuevas en el norte y en la costa mediterránea. Todo ello al margen de reforzarnos en las que acabamos de entrar como Málaga o Alicante. El lunes abriremos en Barcelona nuestro quinto local, en un local icónico de la Avenida Diagonal.

El objetivo ahora tiene que ser llegar a un ritmo de entre 5 y 7 aperturas al año

¿Lograrán recuperar este año el mismo nivel de ventas que tenían en 2019 antes de que se iniciara la pandemia?

Todavía no porque, aunque es cierto que hemos recuperado gran parte de la movilidad interna, estamos todavía muy lejos del récord de turismo extranjero al que llegamos en 2019 con 83 millones de visitantes. Yo lo que espero es que, si no hay más sustos, y aunque en el primer trimestre de 2022 habrá todavía algo de letargo, el año que viene sí que recuperaremos las ventas previas a 2019. Todo dependerá un poco de la recuperación en Alemania y Reino Unido, que son los principales emisores de turistas. Este año estaremos aún entre un 15 y un 20% por debajo del nivel de ventas de 2019.

¿Están sufriendo la subida de las materias primas y los problemas en la cadena de suministro?

Empieza a haber tensiones tanto en los precios como en el suministro, pero creo que hemos actuado con antelación y no tendremos problemas, aunque casi todos nuestros productos son frescos. Es evidente que hay un efecto inflacionista y que las subidas de la luz, la carne o el aceite repercuten en toda la cadena, pero no vamos a subir los precios. No lo hemos hecho desde el segundo trimestre de 2019. La gente viene a nuestros restaurantes porque valora el trato del equipo, la hospitalidad, la calidad y frescura de nuestros ingredientes.

Este año estaremos aún entre un 15 y un 20% por debajo del nivel de ventas de 2019

¿Pero eso habrá afectado a su margen de resultados?

Trabajamos con márgenes pequeños y lógicamente hemos tenido que sacrificar los márgenes al no subir los precios, pero queremos contribuir también a la recuperación. Nosotros queremos ofrecer un ambiente personalizado y empleo de calidad y eso, lógicamente, tiene un precio, pero preferimos no subirlos.

¿Cuánto empleo tienen y cuánto supone la nueva apertura en Barcelona?

Actualmente contamos con un total de unos 725 trabajadores en plantilla, a los que sumaremos unos 40 más en Barcelona, con lo que alcanzaremos un total de 770 aproximadamente.