Huelga indefinida en Liven, la mayor empresa del Berguedà

CGT ha convocado huelga indefinida a partir del 8 de septiembre a las seis de la mañana en los dos centros de trabajo que tiene Liven -del grupo Paulig-, en el Berguedà, y en las oficinas de Valldoreix, en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). En un comunicado, el sindicato señala que la medida se debe a la "imposibilidad de avanzar en las negociaciones del convenio colectivo tras meses de conversaciones infructuosas con la empresa".

Liven SAU es la empresa privada más grande del Berguedà, tanto por volumen de producción como por número de trabajadores (más de 350), y un actor económico "clave" en la comarca. La sociedad está integrada en el grupo de empresas que encabeza Paulig LTD, con domicilio social en Helsinki (Finlandia)

Toda la representación

CGT, que tiene toda la representación sindical con 13 delegados, asegura que, en su historia reciente, no se tiene constancia de una huelga a la empresa de alimentación, lo que, en su opinión, es un hecho que refleja la "excepcionalidad de la situación actual". Este verano había prevista una huelga, pero se desconvocó con la voluntad de seguir negociando.