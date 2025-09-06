La cafetería alicantina que factura más de 25 millones al año gracias a la relación con Amancio Ortega

En 1992 nació en Alicante Bombon Boss, una firma hostelera de cafeterías especializada en elaborar el conocido café bombón (con leche condensada), de ahí su nombre. Más de 30 años en los que su primera área de expansión fue la propia provincia y parte de la Comunidad Autónoma Valencia, hasta alcanzar a día de hoy más de 50 establecimientos repartidos entre Madrid, Sevilla, Bilbao y Vigo, entre otras ciudades.

Pero, su gran popularización ha surgido dada por su supuesta vinculación con Amancio Ortega, si bien está es de manera indirecta: el gallego no posee acciones de ningún tipo ni ha invertido en Bombon Boss, aunque es posible encontrar estas cafeterías dentro de algunas tiendas Lefties, propiedad de Inditex. De todas formas, Amancio Ortega sí comparte con la familia alicantina García-Peralta, los dueños de la firma cafetera, una joint venture al 50%, Tempe, que diseña y fabrica el calzado y los complementos de todas las marcas de Inditex: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho y Lefties.

En este caso, la relación de Bombon Boss con Lefties es como marca externa, un acuerdo que incluye colaboraciones en algunas flagship de la firma como la de Portal de l'Ángel en Barcelona o la tienda de la calle Montera, en Madrid. Diferente es el concepto de Zacaffé, los córneres en algunas tiendas de Zara, que es una marca con identidad y diseño propio, orientado a reforzar la experiencia del cliente.

La "no cafetería" de Inditex, sí de Promociones Azarbe

Es desde el año 1989 que Amancio Ortega y la familia García-Peralta están asociados a través de Tempe, la firma asociada a Inditex encargada del diseño, la elaboración, producción y distribución de todo el calzado y complementos a las tiendas que el grupo gallego. Una colaboración que se oficializado en 1990 con el primer lanzamiento de línea de calzado infantil diseñado para Zara Kids. A día de hoy son casi lo 50 millones de pares de zapatos comercializados al año para todos los establecimientos de Inditex, también a nivel internacional.

Más allá de esta join venture que comparten al 50%, Amancio Ortega no tiene más inversiones conjuntas con la familia García-Peralta, quienes sí son propietarios de Promociones Azarbe, el único dueño desde 2022 de la cafetería Bombon Boss con un consejo de administración propio. Así, el gallego sí es socio de los alicantinos, pero solo a través de Tempe, no de Bombon Boss.

Fachada establecimiento Lefties en la calle Montera, Madrid

No obstante, sí que existe una relación entre Inditex y Bombon Boss, una colaboración satisfactoria la de 'Bombon Boss x Lefties', mediante la cual la firma cafetera tiene presencia en forma de córneres en algunas de las tiendas de Lefties que le aportan visibilidad, tráfico y ubicaciones premium, pero sin perder la propiedad. Una macro tendencia, la del 'retailtainment' que ya es visible en algunos establecimientos de Lush (tienen su propio espacio de Lush Spa) o las tiendas de Ikea y sus famosos restaurantes dentro de las mismas.

Un acuerdo comercial, que no una participación accionarial, con el que Bombon Boss ha logrado superar los 25 millones de euros en facturación y un beneficio neto de más de 220.000 euros, según datos del directorio de empresas Empresite y correspondientes a 2023. Un fuerte crecimiento producto de la política expansionista y los acuerdos comerciales teniendo en cuenta que durante 2020 la facturación apenas logró superar los 6,5 millones.

Teniendo en cuenta que Amancio Ortega no es socio de Bombon Boss, sus ingresos vinculados al café provienen de otro lado: el brazo hostelero de Inditex bajo la firma Zacaffé, en funcionamiento en España desde hace un año en exclusiva en los establecimientos de Zara.

Beneficios directos para Amancio

Antes de aterrizar en España, Zacaffé ya había sido probado en Lisboa, Dubái y París, con unos resultados que permitieron su apertura en España. Así, no hace ni un año que la cafetería de Zara fue inaugurada en la tienda de Zara Men de la calle Hermosilla de Madrid.

Vaso de Zacaffé

Un lugar cuidadosamente diseñado y con una identidad propia e independiente, cuyos interiores se irán adaptando y transformando en función de las ubicaciones a lo largo de las próximas aperturas a nivel global", han destacado desde la compañía.

De este modo, 'Zacaff' es un homenaje al estilo arquitectónico neomudéjar, una referencia directa al edificio de la Casa Árabe de Madrid, con formas identificables en todo el espacio (azulejos, vajilla...) que recuerdan a los 'moucharabiehs' de la arquitectura árabe. La idea de la marca es poder explorar más a fondo el nuevo modelo de cafeterías (este sí otorga beneficios directos a Ortega) y extender el concepto más allá de España: ya planean abrir Zacaffé en Japón y Corea.