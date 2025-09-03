Zunibal, participada de Nazca Capital, continúa su expansión con la adquisición de la australiana Echoview

Zunibal, empresa participada por Nazca Capital, ha anunciado hoy la adquisición de Echoview. La compañía australiana, con sede en Hobart (Tasmania), es un referente mundial en el desarrollo de software para el procesamiento, análisis y visualización de datos hidroacústicos.

Esta operación fortalece la capacidad tecnológica y de innovación de Zunibal al tiempo que amplía significativamente su oferta de soluciones y abre nuevas oportunidades en el mercado tecnológico marino a nivel global.

La tecnología de Echoview y su equipo de científicos e ingenieros con 30 años de experiencia en el análisis e interpretación de datos hidroacústicos, permitirá a Zunibal dar un salto cualitativo en el desarrollo de sus soluciones tecnológicas enfocadas en la pesca sostenible, mejorando la capacidad de diferenciación de especies, determinación precisa de biomasa, evaluación de tamaños y el enriquecimiento de modelos oceanográficos con datos de mayor precisión, entre otros.

Adicionalmente, permitirá diversificar el portafolio tecnológico de Zunibal, potenciando áreas estratégicas como la gestión sostenible de diversas pesquerías, la acuicultura, oceanografía y economía azul, entre otras. Con más de tres décadas de liderazgo, el software de Echoview es reconocido a nivel mundial como referente para institutos científicos, organismos públicos y empresas destacadas en más de 70 países, y su tecnología ha sido citada en más de 2.500 publicaciones académicas especializadas, reflejando así su liderazgo científico y relevancia global.

Asimismo, ofrecen servicios especializados de formación en hidroacústica, consultoría y asistencia a clientes. Ibone Rodríguez de Pablo, Directora General y accionista de Zunibal, señaló: "Esta adquisición representa un paso clave hacia nuestra visión estratégica global. Incorporamos al grupo una compañía con un prestigio indiscutible en su nicho tecnológico, lo que nos permitirá acelerar nuestra capacidad de innovación y aportar valor tangible a nuestros clientes a nivel mundial".

Daniel Pascual, socio de Nazca Capital, "La incorporación de Echoview fortalece el perfil tecnológico y de innovación de Zunibal a la vez que abre nuevas oportunidades en áreas estratégicas para el grupo. Esta es la tercera adquisición en los dos últimos años, cuyo objetivo es mejorar el servicio y tecnología a los clientes. Nuestro plan es continuar acelerando la expansión internacional de Zunibal a través de adquisiciones".

Brett Merritt, Director general de Echoview, "Unirnos a Zunibal marca un nuevo y emocionante capítulo para Echoview. Durante 30 años, nuestro equipo ha estado comprometido con el avance de la ciencia y el software hidroacústico. Aliarnos con una empresa con una reputación de clase mundial en innovación y en tecnologías marinas responsables aportará beneficios a nuestros clientes, nos brindará la oportunidad de ampliar nuestro alcance global y de seguir ofreciendo soluciones confiables a nivel mundial para la gestión sostenible de los ecosistemas marinos."

El equipo actual de Echoview permanecerá al frente del negocio, contando ahora con el soporte de Zunibal para reforzar el desarrollo y proyección internacional. La integración operativa de Echoview dentro de Zunibal comenzará inmediatamente y fortalecerá la capacidad científica, técnica y comercial del grupo, reforzando su posición como actor clave en el mercado tecnológico marino global y ofreciendo soluciones integradas y sostenibles que impulsan un uso responsable y eficiente de los recursos oceánicos.

Entre las oportunidades conjuntas destaca el monitoreo avanzado en tiempo real de instalaciones acuícolas, la vida marina para instalaciones renovables o el seguimiento preciso y continuo del impacto del cambio climático sobre las especies marinas.

Esta adquisición refleja la apuesta estratégica de Zunibal por acelerar su desarrollo tecnológico, fortalecer su presencia internacional y entrar en nuevas áreas de negocio. Fundada en 1995 en Bizkaia, Zunibal es referente en innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas orientadas a la pesca sostenible y el monitoreo marino. Especializada en dispositivos inteligentes para flotas pesqueras, la compañía apuesta firmemente por la investigación (I+D) y ofrece soluciones de alta calidad, precisión técnica y máxima eficiencia. Comprometida con la sostenibilidad y el cuidado de los océanos, Zunibal contribuye activamente a la conservación y gestión responsable de los recursos marinos.

Echoview, fundada en 1995 en Tasmania (Australia), es líder en ciencia y software hidroacústico. Su producto insignia, Echoview®, está reconocido internacionalmente como el software de referencia y confianza, flexible y versátil, para el procesamiento de datos de una amplia gama de ecosondas y sonares en estudios hidroacústicos realizados por científicos, organismos gubernamentales e industria, tanto en entornos marinos como de agua dulce y estuarinos. Asimismo, ofrecen formación especializada, consultoría y otros servicios para clientes.