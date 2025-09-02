Fuendejalón celebra su feria de vinos para impulsar el sector y potenciar el enoturismo

La localidad zaragozana de Fuendelajón celebrará este sábado, 6 de septiembre, la V edición de Fuendejalón d'Vinos 2025 con el fin de dar a conocer los vinos locales que se elaboran en esta zona, además de impulsar la economía local y el enoturismo.

Esta edición, organizada por el Ayuntamiento de Fuendejalón y Bodegas Aragonesas, pondrá así en valor el patrimonio vitivinícola local y el producto "estrella" como es el vino, ya que esta localidad zaragozana es una de las que mayor superficie de hectáreas dedicadas al viñedo tiene dentro de la Denominación de Origen Campo de Borja.

En la presentación de esta edición, que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Zaragoza, el diputado provincial Eduardo Arilla ha señalado que esta feria es "un evento de primer nivel para la provincia de Zaragoza para promocionar el vino y nuestra zona", contribuyendo a su vez a fomentar la hostelería local y el desarrollo turístico del medio rural.

En esta quinta edición, se ha cambiado el formato del evento, según ha indicado el alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa. "Ahora lo celebramos por la tarde y lo hemos pasado al sábado en lugar de celebrarlo en domingo como en anteriores ocasiones". Además, se celebrará por la tarde y hasta bien entrada la noche en las instalaciones de Bodegas Aragonesas. Además, se ha dispuesto un servicio de autobús directo desde Zaragoza a Fuendejalón.

Durante la jornada, se podrán degustar los vinos emblemáticos de Bodegas Aragonesas junto con tapas elaboradas por hosteleros locales. También se dará a conocer el nuevo vino Oxia Orange Wine, que protagonizará a su vez las catas organizadas.

Para las consumiciones, se dispondrá de bonos de degustación, tickets de cata y copas oficiales, aunque las catas tienen aforo limitado por lo que se precisa inscripción previa.

No faltará música en directo durante toda la velada, aparte de realizarse sorteos entre los participantes, ligados a los números de los bonos de degustación, con premios especiales.

