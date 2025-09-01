Nuevas incorporaciones en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja en su recién estrenada etapa

Nueva cosecha en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja que acompañará a Raquel Pérez Cuevas en la nueva etapa de la institución. A la presidenta, que ostenta el cargo desde el pasado 25 de junio, se suma Alejandra Rubio Gil como nueva directora del Órgano de Control de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, quien toma el relevo de Pablo Franco Sarría, elegido, a su vez, nuevo director general de este organismo, sustituyendo a José Luis Lapuente, quien pasa a ocupar un cargo de nueva creación como asesor de la presidencia.

Se trata de un nuevo ejercicio de promoción interna dentro del organismo, ya que Rubio estaba vinculada con el área técnica del Consejo Regulador hace más de dos décadas y desde hace cinco años era veedora titular del Servicio de Control.

Ingeniera Técnica Agrícola, cuenta con un Grado Superior en Vitivinicultura y con formación especializada en Análisis Sensorial del Vino y Enología, así como un Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola. Liderará las labores técnicas, de control y certificación del organismo imprescindibles para garantizar la calidad de los vinos de Rioja.

"Su profundo conocimiento del sector garantiza la continuidad de proyectos de alta complejidad técnica impulsados en los últimos años, así como la alineación con el compromiso por la calidad, la excelencia y la transparencia que define la labor de la institución", han señalado desde el Consejo Regulador.

Además, Pablo Franco Sarría comienza hoy su andadura como director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, después de que su candidatura haya sido aprobada de forma unánime el pasado agosto en el pleno del organismo, actualizado en el mes de junio.

Desde el Consejo Regulador explican que esta renovación institucional coincide con "el inicio de una nueva etapa marcada por la visión de una recién estrenada presidencia, que propone una gestión más cercana al inscrito y que le aporte un mayor valor", y tiene como objetivo "redefinir el rumbo del sector para los próximos años con un programa de trabajo dirigido a fortalecer la posición y prestigio de la denominación".

"Como ha demostrado en los últimos años, Pablo Franco es un profesional incansable, innovador, con una clara visión de negocio y un estilo cercano que le ha llevado a conocer las necesidades de nuestra Denominación y sus inscritos. No tengo duda de que es el líder que la gestión diaria de nuestro Consejo Regulador necesita para hacer frente a los importantes retos y proyectos que se avecinan", ha destacado la nueva presidenta del Consejo, Raquel Pérez Cuevas. Franco, por su parte, se ha mostrado ilusionado por "construir grandes cosas de la mano del sector y hacer que los sueños de esta región se hagan realidad".

Franco Sarría se incorporó al Consejo Regulador como director del Órgano de Control en 2017, y en sus dos décadas de trayectoria profesional en el sector vitivinícola ha asumido diversas responsabilidades técnicas y de gestión de equipos, tanto en bodegas como en instituciones, lo que le proporciona "una visión de 360 grados del sector", destacan.

Ingeniero en Industrias Alimentarias especializado en el sector Vitivinícola y con un Máster en Viticultura, Enología y Marketing del vino, su formación en materia de gestión se complementa con un MBA y un programa de Gestión de Negocios y Management de la universidad de Georgetown.