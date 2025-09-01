icon-avatar
Mango Teen amplía su presencia internacional con su llegada al mercado francés

La firma textil española ha abierto en lo que va de año una veintena de tiendas de su línea de moda juvenil, Mango Teen, con nuevos establecimientos a nivel nacional en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Vigo, además de locales internacionales como su primer punto de venta en Francia, en el centro comercial Westfield La Part-Dieu de Lyon.

Además de su apertura de mercado en Francia el pasado fine de semana, la firma estrenó el 1 de agosto en el centro comercial Buchanan Galleries la primera tienda Mango Teen en Escocia, la tercera en Reino Unido y primera fuera de Londres, además de llegar a comienzos de año a Portugal, en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa.

Las aperturas de la marca juvenil de Mango, que se reforzarán con nuevas ubicaciones en Galicia, Andalucía y Madrid, responden al concepto arquitectónico New Med, de inspiración mediterránea, que refleja el espíritu y la frescura de la marca con la sostenibilidad y la integración arquitectónica como elementos clave.

La marca nació en 2021 con el objetivo de satisfacer las necesidades de moda entre la infancia y la edad adulta, presentando alternativas atractivas para los jóvenes que en un comienzo se comercializaban a través del canal online de Mango en cerca de 50 mercados, así como en pop ups en grandes ciudades de España y oferta física en tiendas de Mango Kids. Un año después se inauguraron las unidades propias de la enseña y en 2023 y 2024 Mango Kids y Mango Teen registraron un crecimiento de doble dígito en su facturación.

El año pasado la marca inició su expansión internacional con sus primeras tiendas en Londres y en Andorra, a las que siguieron en 2025 Glasgow, Lyon y Lisboa. Desde su lanzamiento Mango Teens ha abierto más de 40 tiendas independientes y ha consolidado su presencia en 95 mercados a través de su canal online y puntos de venta multicanal.

"La línea llena un vacío existente en el mercado y lo lidera con diseños actuales, frescos y juveniles, marcando el ritmo de la moda joven contemporánea", destaca Berta Moral, directora global de Mango Kids y Mango Teen.

