La firma italiana Terranova abre su primera tienda en Zaragoza con prendas de modas a precios bajos

Zaragoza ya cuenta con una nueva firma de moda. Se trata de Terranova, la firma conocida como el "Primark italiano" por sus propuestas de prendas de tendencia a precios bajos.

Y el enclave elegido ha sido La Torre Outlet de Zaragoza, galería comercial en la que la marca italiana ha abierto hoy sus puertas. Este nuevo establecimiento ofrecerá prendas de moda masculina, femenina e infantil, que se caracterizan por un estilo fresco y joven y por sus precios low cost.

Esta apertura es la primera en Zaragoza, aunque Terranova ya cuenta con una amplia red de establecimientos, superando las más de 600 tiendas en 40 países entre los que se encuentra España, mercado en el que refuerza con este nuevo punto de venta su apuesta por el territorio español.

La apertura de Terranova ha causado una gran expectación, ya que desde primeras horas de la mañana cientos de visitantes han hecho fila para acceder a la tienda y conseguir comprar las primeras prendas de moda.

Además, con motivo de la inauguración, ha habido animaciones infantiles y talleres temáticos para crear un ambiente festivo y familiar. También los primeros 500 clientes han recibido premios exclusivos, disfrutando de una promoción especial de bienvenida de un 30% de cashback en su siguiente compra. Esta promoción estará en vigor hasta el día 6 de septiembre.